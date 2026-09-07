कुंभ, मीन अन् मेष राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल पुढचा काळ? शनीच्या साडेसातीपासून कधी मिळणार दिलासा?

शनीची साडेसाती म्हटलं की अनेकांच्या मनात एकच प्रश्न येतो. ही साडेसाती नेमकी कधी संपणार? सध्या कुंभ, मीन आणि मेष या तीन राशींवर शनीच्या साडेसातीचा प्रभाव आहे. त्यामुळे या राशींच्या लोकांना पुढचा काळ कसा असेल आणि कधी दिलासा मिळेल, याची उत्सुकता लागली आहे. ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, कुंभ, मीन आणि मेष राशीच्या लोकांना सध्या लगेच मोठा दिलासा मिळणार नाही. शनी मीन राशीत असेपर्यंत या तिन्ही राशींवर साडेसातीचा प्रभाव कायम राहणार आहे..शनीने २९ मार्च २०२५ रोजी कुंभ राशीतून मीन राशीत प्रवेश केला आहे. याचबरोबर मीन राशीची साडेसाती दुसऱ्या टप्प्यात, तर मेष राशीची साडेसाती पहिल्या टप्प्यात पोहोचली. दुसरीकडे, कुंभ राशीवर साडेसातीचा शेवटचा टप्पा सुरू आहे. महत्त्वाचं म्हणजे २०२६ मध्ये शनी राशी परिवर्तन करणार नाहीत. म्हणजेच संपूर्ण वर्षभर शनी मीन राशीतच राहतील. त्यामुळे या तिन्ही राशींना साडेसातीपासून पूर्णपणे सुटका होण्यासाठी अजून काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे..कुंभ, मीन अन् मेष राशीच्या लोकांची शनीच्या साडेसातीपासून सुटका कधी? जाणून घ्या टाइमलाइन.शनी ३ जून २०२७ रोजी मीन राशीतून मेष राशीत प्रवेश करतील. या बदलानंतर कुंभ राशीच्या लोकांची साडेसाती संपेल. त्यामुळे कुंभ राशीसाठी हा काळ मोठा दिलासा देणारा ठरू शकतो. मात्र, त्याच वेळी मेष राशीवर साडेसातीचा दुसरा टप्पा सुरू होईल. म्हणजे एका राशीची साडेसाती संपत असताना दुसऱ्या राशीवर तिचा पुढचा टप्पा सुरू होणार आहे..मीन राशीची साडेसाती कधी संपणार?शनी मेष राशीत गेल्यानंतर मीन राशीची साडेसाती अंतिम टप्प्यात प्रवेश करेल. मात्र, २० ऑक्टोबर २०२७ रोजी शनी वक्री होऊन पुन्हा मीन राशीत परततील. त्यामुळे या काळात पुन्हा बदल होऊ शकतो. यानंतर २३ फेब्रुवारी २०२८ रोजी शनी मेष राशीत स्थिरपणे प्रवेश करतील. त्यानंतर मीन राशीच्या लोकांची साडेसाती पूर्णपणे संपेल..Horoscope : शनिची साढेसाती अन् राहु प्रकोपातून 'या' राशींची होणार सुटका; 3 फेब्रुवारीनंतर धनलाभ, जुनी समस्या संपणार, पूर्ण होईल मोठं काम.मेष राशीला मात्र अजून प्रतीक्षामेष राशीच्या लोकांसाठी साडेसातीचा काळ तुलनेने मोठा असणार आहे. शनी मेष राशीत आल्यानंतर त्यांचा दुसरा टप्पा सुरू होईल. पुढे शनी वृषभ राशीत गेल्यावर मेष राशीला दिलासा मिळेल आणि वृषभ राशीवर साडेसातीचा प्रभाव सुरू होईल. थोडक्यात, कुंभ राशीला २०२७ मध्ये, तर मीन राशीला २०२८ मध्ये मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मेष राशीच्या लोकांना मात्र आणखी काही काळ संयम ठेवावा लागणार आहे.( वरील माहिती ही सामान्य माहितीवर आधारित आहे. अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांशी संपर्क करावा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.