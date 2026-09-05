कुंभ, मीन अन् मेष राशीच्या लोकांची शनीच्या साडेसातीपासून सुटका कधी? जाणून घ्या टाइमलाइन

शनीची साडेसाती म्हटलं की अनेकांच्या मनात धडकी भरते. ज्योतिषशास्त्रात या काळाला विशेष महत्त्व दिलं जातं. जन्मकुंडलीतील चंद्रराशीच्या आधीची, स्वतःची आणि पुढची रास अशा तीन राशींमधून शनीचा प्रवास झाला की साडेसाती सुरू होते. हा संपूर्ण काळ साधारण साडेसात वर्षांचा असतो. सध्या कुंभ, मीन आणि मेष राशीच्या जातकांवर साडेसातीचा प्रभाव असल्याचं ज्योतिषीय गणनेत सांगितलं जातं. मात्र, तिन्ही राशींची परिस्थिती सारखी नाही..कुंभ रासकुंभ राशीच्या लोकांसाठी साडेसातीचा मुख्य टप्पा आता मागे पडला आहे. २९ मार्च २०२५ रोजी शनीने मीन राशीत प्रवेश केल्यानंतर कुंभ राशी साडेसातीच्या शेवटच्या चरणात आली. ज्योतिषीय गणनेनुसार हा टप्पा २०२७ पर्यंत राहणार आहे. ३ जून २०२७ रोजी शनी मेष राशीत गेल्यानंतर कुंभ राशीची साडेसाती संपण्याची शक्यता आहे. मात्र, इथे एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. शनी वक्री झाल्यानंतर २० ऑक्टोबर २०२७ रोजी पुन्हा मीन राशीत येतील आणि २३ फेब्रुवारी २०२८ पर्यंत तिथे राहतील. त्यामुळे कुंभ राशीच्या लोकांनी या तारखांकडे लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे..SHRAVAN 2026 : “श्रावणात भोलेनाथांची विशेष कृपा! ‘या’ राशींच्या आयुष्यात होणार मोठा चमत्कार”.मीन रासमीन राशीच्या जातकांसाठी सध्या साडेसातीचा मध्य म्हणजेच मुख्य टप्पा सुरू आहे. २९ मार्च २०२५ पासून शनी मीन राशीत आहेत. या काळात कामं अपेक्षेप्रमाणे न होणं, जबाबदाऱ्या वाढणं, निर्णय घेताना ताण जाणवणं अशा गोष्टींचा सामना करावा लागू शकतो, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. मीन राशीच्या लोकांना ३ जून २०२७ पासून काही काळ दिलासा मिळू शकतो. या दिवशी शनी मेष राशीत प्रवेश करतील. मात्र हा दिलासा कायमचा नसेल. २० ऑक्टोबर २०२७ रोजी शनी पुन्हा मीन राशीत परततील. त्यानंतर २३ फेब्रुवारी २०२८ रोजी शनी मेष राशीत गेल्यावर मीन राशी साडेसातीच्या शेवटच्या टप्प्यात प्रवेश करेल. मीन राशीला पूर्णपणे साडेसातीमधून बाहेर पडण्यासाठी २०२९-३० पर्यंत वाट पाहावी लागू शकते. मात्र, गणनेची पद्धत बदलल्यास अंतिम तारखांमध्ये थोडाफार फरक दिसू शकतो..Chandra Grahan Horoscope 2026: \nकुंभ राशीत राहु-चंद्राची युती; चंद्रग्रहणामुळे 'या' राशींच्या आर्थिक अडचणी वाढणार? करिअर-आरोग्यावरही परिणाम... .मेष रासमेष राशीच्या लोकांसाठी साडेसातीचा सुरुवातीचा टप्पा सुरू आहे. शनी मेष राशीत प्रवेश केल्यानंतर या राशीवर साडेसातीचा पहिला चरण प्रभावी होतो. या काळात खर्च, मानसिक दबाव, जबाबदाऱ्या आणि काही गोष्टींमध्ये विलंब जाणवू शकतो, असं ज्योतिषीय मत आहे. मात्र साडेसाती म्हणजे फक्त संकटांचा काळ असं मानण्याची गरज नाही. संयम, शिस्त आणि मेहनतीने या काळातून शिकण्याची संधीही मिळू शकते. ज्योतिषातील वेगवेगळ्या गणना पद्धतींनुसार तारखांमध्ये काही फरक असू शकतो. हे ज्योतिषीय गणनेवर आधारित मत आहे; त्याकडे निश्चित भविष्यवाणी म्हणून पाहू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.