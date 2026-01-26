March Astrology 2026: 30 वर्षांनी मोठा ग्रहयोग! मार्चमध्ये शनि–सूर्य एकत्र, ‘या’ 3 राशींना होणार जबरदस्त आर्थिक फायदा

March 2026 Saturn Surya Yuti financial benefits: सूर्य हा ग्रहांचा अधिपती मानला जातो. त्याच्या राशी बदलाचा परिणाम सर्व 12 राशींवर होतो. सध्या सूर्य शनीच्या राशी मकर राशीत आहे, परंतु मार्चमध्ये सूर्य मीन राशीत प्रवेश करेल. गुरु मीन राशीचा अधिपती आहे आणि शनि देखील सध्या या राशीत आहे. ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, असा योगायोग सुमारे 30 वर्षांनी घडेल जेव्हा सूर्य आणि शनि एकाच राशी, मीन राशीत एकत्र दिसतील. ज्योतिषशास्त्रानुसार, वडील आणि मुलाची ही दुर्मिळ भेट अनेक राशींच्या जीवनात नवीन दिशा आणि मोठे बदल आणू शकते. पंचांगानुसार सूर्य मीन राशीत प्रवेश करत असताना, त्याचा शनीच्या सोबत युती होईल. या विशेष युतीचा काही राशींवर शुभ परिणाम होईल. असं मानलं जाते की या काळात काही लोकांना त्यांच्या कष्टाचे फळ मिळू शकतं, तर काहींना नवीन जबाबदाऱ्या आणि संधी मिळू शकतात. या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया. .मीन हा काळ मीन राशीच्या लोकांसाठी आत्मविश्वास वाढवणारा असू शकतो. पैशाशी संबंधित समस्या दूर होऊ शकतात आणि खर्च आणि उत्पन्न यांच्यात संतुलन प्रस्थापित होईल. या काळात नवीन उपक्रम सुरू करणं शुभ ठरू शकतं. वैवाहिक जीवन अधिक गोड होईल आणि नातेसंबंध पूर्वीपेक्षा अधिक समजूतदार बनतील. .मिथूनमार्चमध्ये या राशीच्या लोकांसाठी सूर्य आणि शनीची यूती रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देऊ शकते. दीर्घकाळ रखडलेले प्रकल्प किंवा योजना आता पुढे सरकू शकतात. करिअरमध्ये प्रगतीचे संकेत आहेत आणि जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. कामाशी संबंधित प्रवास शक्य आहे. परदेश प्रवास करण्याची संधी देखील मिळू शकते. कुटुंबाकडून चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. .February Monthly Numerology 2026: फेब्रुवारीत प्रेमाची बरसात! ‘हा’ मूलांक असलेल्या लोकांचं लव्ह लाईफ होणार सुपर रोमँटिक.धनुधनु राशीसाठी सूर्य-शनीची ही दुर्मिळ युती फायदेशीर ठरू शकते. चांगली नोकरी किंवा व्यवसायाची संधी मिळू शकते. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग उघडू शकतात, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. तुमच्या कुटुंबात परस्पर समजूतदारपणा वाढेल. तुमच्या जोडीदारासोबत सुरू असलेले वाद हळूहळू दूर होऊ शकतात. एकंदरीत, हा काळ स्थिरता आणि समाधान आणू शकतो. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.