March Astrology 2026: 30 वर्षांनी मोठा ग्रहयोग! मार्चमध्ये शनि–सूर्य एकत्र, ‘या’ 3 राशींना होणार जबरदस्त आर्थिक फायदा

Saturn and Sun conjunction after 30 years astrology: मार्चमध्ये शनि आणि सूर्याची दुर्मिळ युती मीन राशीत होणार आहे. जवळजवळ 30 वर्षांनंतर ही पहिलीच युती असेल. या ग्रह युतीचा 12 राशींपैकी अनेक राशींवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया.
Puja Bonkile
March 2026 Saturn Surya Yuti financial benefits: सूर्य हा ग्रहांचा अधिपती मानला जातो. त्याच्या राशी बदलाचा परिणाम सर्व 12 राशींवर होतो. सध्या सूर्य शनीच्या राशी मकर राशीत आहे, परंतु मार्चमध्ये सूर्य मीन राशीत प्रवेश करेल. गुरु मीन राशीचा अधिपती आहे आणि शनि देखील सध्या या राशीत आहे. ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, असा योगायोग सुमारे 30 वर्षांनी घडेल जेव्हा सूर्य आणि शनि एकाच राशी, मीन राशीत एकत्र दिसतील. ज्योतिषशास्त्रानुसार, वडील आणि मुलाची ही दुर्मिळ भेट अनेक राशींच्या जीवनात नवीन दिशा आणि मोठे बदल आणू शकते.  पंचांगानुसार सूर्य मीन राशीत प्रवेश करत असताना, त्याचा शनीच्या सोबत युती होईल. या विशेष युतीचा काही राशींवर शुभ परिणाम होईल. असं मानलं जाते की या काळात काही लोकांना त्यांच्या कष्टाचे फळ मिळू शकतं, तर काहींना नवीन जबाबदाऱ्या आणि संधी मिळू शकतात. या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया.

