ज्योतिषशास्त्रात शनीच्या हालचालीला विशेष महत्त्व आहे. शनी हा सर्वात संथ गतीने चालणारा ग्रह मानला जातो. त्यामुळे त्याच्या राशी परिवर्तनाचा परिणामही बराच काळ जाणवतो, असं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं. शनीला सर्व १२ राशींचा एक फेरा पूर्ण करण्यासाठी जवळपास ३० वर्षे लागतात. सध्या शनी मीन राशीत असून, ३ जून २०२७ रोजी तो मेष राशीत प्रवेश करणार आहे. या राशीपरिवर्तनामुळे केवळ साडेसातीच नव्हे, तर दोन राशींवरील शनीच्या अडीच वर्षांच्या प्रभावाचं गणितही बदलणार आहे..ज्योतिषांच्या मते सध्या सिंह आणि धनु या दोन राशींवर शनीच्या अडीच वर्षांच्या प्रभावाचा काळ सुरू आहे. शनी मीन राशीत असेपर्यंत या दोन्ही राशींना या प्रभावाचा सामना करावा लागणार आहे. मात्र, ३ जून २०२७ रोजी शनी मेष राशीत प्रवेश करताच सिंह आणि धनु राशींची या प्रभावातून सुटका होईल. त्यामुळे या दोन्ही राशींच्या जातकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे..Shani Sade Sati Meaning: शनिची साडेसाती म्हणजे नेमकं काय? या काळात खरंच आयुष्यात अडचणी येतात की हा केवळ एक समज आहे?.शनीच्या मेष राशीतील प्रवेशामुळे दोन राशींसाठी नवीन काळ सुरू होणार आहे. कन्या आणि मकर या दोन राशींवर शनीच्या अडीच वर्षांच्या प्रभावाला सुरुवात होईल. त्यामुळे या राशींच्या लोकांनी आगामी काळात कामकाज, आर्थिक व्यवहार आणि वैयक्तिक आयुष्यात अधिक काळजी घेण्याचा सल्ला ज्योतिषशास्त्रात दिला जातो..Shani Shingnapur Traffic: शनिशिंगणापुरात अडीच लाख भाविक; परिसरातील गावांत वाहतूक कोंडी.ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनीच्या प्रभावाच्या काळात काही धार्मिक उपाय केल्याने दिलासा मिळू शकतो, अशी मान्यता आहे. त्यानुसार शनिवारी गरजू आणि गरीब व्यक्तींना अन्नदान करणे, काळ्या तिळांचं दान करणे, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' या मंत्राचा १०८ वेळा जप करणे, शनिवारी हनुमान चालीसाचं पठण करणे, काळ्या उडदाची डाळ आणि मोहरीच्या तेलाचं दान करणे, शक्य असल्यास सुंदरकांडाचं पठण करणं, कोणत्याही कामात आळस न करता मेहनत आणि शिस्त कायम ठेवणे, असे उपाय सांगितलं जातात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.