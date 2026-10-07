Navratri 2026: घटस्थापनेसाठी सर्वोत्तम मुहूर्त 'या' वेळेत; जाणून घ्या नवरात्रीतील पूजा, नियम अन् शुभ रंग!

सकाळ वृत्तसेवा: शारदीय देवी नवरात्राचा आरंभ येत्या रविवारपासून (ता. ११) होत आहे. यावेळी घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त सकाळी ६.३० ते ११ पर्यंत आणि सर्वोत्तम मुहूर्त सकाळी ११ ते दुपारी १२.३० वाजेपर्यंत असल्याची माहिती, आंतरराष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य डॉ. अनिल वैद्य यांनी दिली. डॉ. वैद्य यांच्या मते, घटस्थापनेच्या वेळी वातावरणात शुभ ग्रह चंद्र, गुरू, रवी, शुक्र आणि बुध यांचा मोठ्या प्रमाणात शुभ प्रवाह राहणार आहे. त्यामुळे या काळात घटस्थापना करणे योग्य राहणार आहे. .नवरात्रात घटस्थापना, देवीची पूजा, अखंडदीप, दुर्गासप्तशती पाठ, नवचंडी होमहवन, नवमी किंवा अष्टमीच्या दिवशी कुमारी पूजन करण्याचा अनेक कुटुंबांमध्ये कुळाचार असतो. कुळाचाराप्रमाणे देवीची श्रद्धापूर्वक उपासना केल्यास घरात सुख-समृद्धी नांदते असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.यावर्षी मातामहश्राद्ध घटस्थापनेच्याच दिवशी अपरान्नहकाली म्हणजे दुपारी १२.३० नंतर करता येईल. गुरुवारी (ता. १५) पंचमी असल्याने अपंग ललिता पूजन या दिवशी करावे, तर १८ ऑक्टोबरला भानुसप्तमी असून, या दिवशी महालक्ष्मी पूजन करून सरस्वती आवाहन करण्याची अनेक कुटुंबात पद्धत आहे..Vastu Tips: घरात भिंतीवर जुने कॅलेंडर का ठेवू नये? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या कॅलेंडरची योग्य दिशा आणि नियम.सुतक आल्यास काय करावे?नवरात्रीसारखे कुळाचार अनेक घरांमध्ये असतात. अशावेळी सोयर किंवा सुतक आले तर काय करावे हा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. नवरात्र सुरू होण्यापूर्वी सोयर-सुतक आल्यास व महानवमीपूर्वी ते संपत असेल, तर त्यानंतर सात, पाच, तीन अथवा एक दिवस जेवढे दिवस मिळतील तेवढेच दिवस नवरात्र करावे..विजय मुहूर्त१९ ऑक्टोबरला नवरात्रीतील दुर्गाष्टमी आहे. या दिवशी महालक्ष्मीचा (नवमीचा) उपवाससुद्धा करतात. शिवाय काही कुटुंबांमध्ये नवदुर्गा पूजा करण्याचीही पद्धत आहे. २० ऑक्टोबरला महानवमी, नवरात्र उत्थापन व विजयादशमी (दसरा) असून, यावर्षी दसऱ्यासाठी विजय मुहूर्त दुपारी २.०२ ते २.४८ पर्यंत असल्याचे सांगून, नवरात्राच्या काळात अंगालास्तोत्र, देवी कवच व देवीची स्तुती रोज वाचावी व श्री सूक्तचे पाठ करावे, असा सल्ला त्यांनी यावेळी दिला.नवरात्रात इतरही देवांची पूजा करू शकता काही जणांकडे नवरात्र बसविल्यानंतर इतर देवांची पूजा करीत नाही, हे योग्य नाही. प्रकृती, वयोमान किंवा इतर समस्या असेल व त्यामुळे नवरात्राचे उपवास रोज करणे शक्य नसेल तर, बसता-उठता दोन दिवस उपवास करावा किंवा फक्त अष्टमीचा उपवास करावा. नाहीतर नऊ दिवस धान्य फराळ म्हणजे भाजके अन्न खावे, असे शास्त्रात सांगितल्याचे ते म्हणाले.ब्राह्मणाकडून म्हणजे पुजाऱ्याकडून घटस्थापना करून नित्यपूजाही त्याच्याकडूनच करावी. त्याचवेळी ब्राह्मण, सुवासिनी भोजन व सप्तशती पाठ करू नये. शिवाय अशावेळी अन्नाच्या नैवेद्याऐवजी दुधाचा नैवेद्य समर्पण करावा, असेही डॉ. वैद्य यावेळी म्हणाले..वारानुसार शुभ रंग११ ऑक्टोबर - नारंगी१२ ऑक्टोबर - पांढरा१३ ऑक्टोबर - लाल१४ ऑक्टोबर - रॉयल ब्ल्यू१५ ऑक्टोबर - पिवळा१६ ऑक्टोबर - हिरवा१७ ऑक्टोबर - राखडी१८ ऑक्टोबर - जांभळा१९ ऑक्टोबर - मोरपंखी.Vastu Tips: लेकीला माहेरहून कधीही देऊ नका 'या' ५ वस्तू; नात्यात निर्माण होईल दुरावा! पाहा काय सांगते वास्तुशास्त्र... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.