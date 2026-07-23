श्रावण महिना २०२६: कधी सुरू होणार? यंदा ४ की ५ श्रावणी सोमवार? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती आणि पूजा विधी

Shravan 2026: भारतीय सौर दिनदर्शिकेनुसार तसेच हिंदू पंचांगानुसार श्रावण हा वर्षातील पाचवा महिना असून याला सर्व सणांचा आणि व्रतांचा 'राजा' मानले जाते. या काळात संपूर्ण निसर्ग हिरवाईने नटतो आणि वातावरण "हर हर महादेव"च्या जयघोषाने शिवमय होते. यंदा श्रावण महिना कधी सुरू होणार, किती सोमवार असणार आणि या महिन्याचे पौराणीक व वैज्ञानिक महत्त्व काय,वाचा याची सर्व माहिती- श्रावण २०२६- महत्त्वाच्या तारखाहिंदू पंचांगानुसार यंदा श्रावण महिन्याची सुरुवात आणि समाप्ती खालीलप्रमाणे असेल- श्रावण प्रारंभ: १३ ऑगस्ट २०२६ (गुरुवार)श्रावण समाप्ती: ११ सप्टेंबर २०२६ (शुक्रवार) .यंदा श्रावणात किती सोमवार?श्रावण महिन्यात महादेवाची उपासना आणि सोमवारी उपवास करण्याला विशेष महत्त्व आहे. यंदाच्या श्रावण महिन्यात एकूण ४ श्रावणी सोमवार येत आहेत-पहिला श्रावणी सोमवार: १७ ऑगस्ट २०२६दुसरा श्रावणी सोमवार: २४ ऑगस्ट २०२६तिसरा श्रावणी सोमवार: ३१ ऑगस्ट २०२६चौथा श्रावणी सोमवार: ७ सप्टेंबर २०२६.July 2026 Calendar: आषाढी एकादशी, जगन्नाथ यात्रा ते गुरु पौर्णिमा; जाणून घ्या जुलै महिन्यातल्या सण-उत्सवांची यादी.खगोलीय व भौगोलिक महत्त्वश्रावण महिन्याच्या पौर्णिमेला चंद्र हा श्रवण नक्षत्रात असतो, म्हणूनच या महिन्याला 'श्रावण' असे नाव पडले आहे.दिनदर्शिकेनुसार स्थान: भारतीय राष्ट्रीय दिनदर्शिकेत श्रावण महिना जुलैच्या उत्तरार्धात सुरू होऊन ऑगस्टच्या तिसऱ्या-चौथ्या आठवड्यापर्यंत असतो.इतर भाषा व प्रदेशांतील ओळख: तमिळ कॅलेंडरमध्ये याला 'अवनी', बंगालीमध्ये 'श्राबोन' आणि नेपाळी कॅलेंडरमध्ये हा वर्षातील चौथा महिना मानला जातो. संपूर्ण भारतीय उपखंडात नैऋत्य मान्सूनच्या आगमनाशी हा महिना थेट जोडलेला आहे..श्रावण महिन्याचे धार्मिक व अध्यात्मिक महत्त्वशिव-पार्वती विवाह: पौराणिक कथांनुसार, देवी पार्वतीने भगवान शिवाला पती रूपात मिळवण्यासाठी १०८ वर्षे कठोर तपश्चर्या केली होती. या महिन्यात शिव-पार्वतीचा विवाह झाला, म्हणूनच हा महिना महादेवाला अत्यंत प्रिय आहे.नीलकंठ रूप: समुद्रमंथनादरम्यान निघालेले विष प्राशन करून भगवान शिवाने सृष्टीचे रक्षण केले होते. त्या विषाचा दाह कमी करण्यासाठी देवतांनी शिवलिंगावर जलाभिषेक केला होता. तेव्हापासून श्रावणात जलाभिषेकाची परंपरा सुरू झाली.इच्छित फलप्राप्ती: या महिन्यात मनोभावे पूजा आणि व्रत केल्याने सर्व मनोकामना पूर्ण होतात, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. अविवाहित मुली इच्छित वर मिळण्यासाठी श्रावणी सोमवारचे व्रत करतात..श्रावण महिन्यातील पूजा विधी आणि नियमसकाळची सुरुवात: ब्रह्म मुहूर्तात उठून स्नान करावे आणि स्वच्छ कपडे घालून पूजेचे ठिकाण गंगाजळाने शुद्ध करावे.अभिषेक: शिवलिंगावर पाणी किंवा गंगाजळ अर्पण करावे. त्यानंतर दूध, दही, मध, तूप आणि साखर या पंचामृताने अभिषेक करावा.बेलपत्र व प्रिय वस्तू: महादेवाला बेलपत्र, धोत्रा, पांढरी फुले, अक्षता आणि चंदन अर्पण करावे.मंत्रजप: पूजेदरम्यान 'ॐ नमः शिवाय' किंवा महामृत्युंजय मंत्राचा जप करावा.शिवलिंग परिक्रमा: पूजेनंतर तुपाचा दिवा लावून आरती करावी. शिवलिंगाची नेहमी अर्धीच परिक्रमा करावी, पूर्ण परिक्रमा करू नये.आरोग्यदायी आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनधार्मिक महत्त्वाशिवाय श्रावण महिन्याला वैज्ञानिक आधारही आहे. पावसाळ्यात वातावरणात रोगजंतूंचे प्रमाण वाढते आणि पचनक्रिया मंदावते. यामुळे या महिन्यात सात्त्विक आहार घेणे, उपवास करणे आणि संयमित जीवनशैली जगणे यामुळे शरीराची शुद्धी होते व रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यास मदत होते..Chaturmas 2026: चातुर्मास कधीपासून ?जाणून घ्या श्रावण ते भाद्रपद महिन्याचे धार्मिक महत्त्व आणि नियम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.