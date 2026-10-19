दिवाळीपूर्वी शुक्राचं राशीपरिवर्तन! नऊ राशींचं नशीब चमकणार, धनलाभासह प्रगतीचे योग

५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी धन-संपत्ती आणि वैभवाचा कारक मानला जाणारा शुक्र ग्रह कन्या राशीत प्रवेश करणार आहे. या राशीत शुक्र २२ नोव्हेंबरपर्यंत म्हणजेच जवळपास १७ दिवस राहणार आहे. यंदा ८ नोव्हेंबरला दिवाळी साजरी होणार असल्याने दिवाळीपूर्वी होणाऱ्या राशीपरिवर्तनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे. ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, शुक्राच्या या संक्रमणाचा वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर आणि मीन या नऊ राशींना फायदा होऊ शकतो..कन्या राशीचा स्वामी बुध आहे. पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, कन्या राशीत शुक्र काहीसा कमजोर ठरू शकतो; मात्र त्यामुळे कोणत्याही राशीला प्रतिकूल फळ मिळेलच असं नाही. शुक्र सिंह राशीतून कन्या राशीत प्रवेश करणार असल्याने केतूचा प्रभावही संपुष्टात येईल, असं ज्योतिषांचं म्हणणं आहे..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १७ ऑक्टोबर २०२६ ते २३ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य.कोणत्या राशींना होणार फायदा?वृषभ राशी : या राशीच्या व्यक्तींच्या वैवाहिक जीवनात आनंद वाढू शकतो. प्रेमसंबंध सुधारण्याची शक्यता असून अचानक धनलाभ होण्याचे संकेत आहेत. जमीन, घर किंवा वाहन खरेदीचे योगही जुळून येऊ शकतात.मिथुन राशी : आत्मविश्वास, धाडस आणि पराक्रम वाढण्याची शक्यता आहे. नोकरी-व्यवसायात प्रगती होण्यासोबतच भौतिक सुखांमध्ये वाढ होऊ शकते..कर्क राशी : आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते. कुटुंबीयांची साथ मिळेल आणि व्यवसायात नव्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.सिंह राशी : उत्पन्नाचे नवे मार्ग खुले होऊ शकतात. थांबलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता असून व्यवसायात प्रगतीचे संकेत आहेत.कन्या राशी : प्रेमसंबंधांमध्ये गोडवा वाढेल. व्यापाऱ्यांना चांगला नफा मिळू शकतो, तर नोकरी शोधणाऱ्यांसाठीही हा काळ अनुकूल ठरू शकतो..Daily Horoscope: आजचे राशिभविष्य : मेषसह या राशींना व्यवसायात यश; काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.वृश्चिक राशी : विवाहित व्यक्तींना जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवता येईल. अविवाहितांसाठी विवाहाचे प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे.धनु राशी : व्यवसायात नवीन करार होण्याची शक्यता असून आर्थिक स्थिती सुधारू शकते. बचत करण्याची संधीही मिळेल.मकर राशी : रखडलेली कामं पूर्ण होऊ शकतात. महत्त्वाच्या कामात यश मिळण्यासोबत व्यवसायविस्ताराचे मार्ग खुले होऊ शकतात.मीन राशी : वैवाहिक जीवन सुखकर होण्याची शक्यता आहे. नोकरीत वरिष्ठांकडून कौतुक, आर्थिक लाभ आणि मानसिक तणावातून दिलासा मिळण्याचे संकेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.