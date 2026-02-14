Horoscope Prediction : फक्त आठ दिवसात बदलणार 4 राशींचं नशीब ! शुक्राच्या कृपेने होणार भरभराट

Marathi Rashi Bhavishya : प्रत्येकजण आयुष्यात चार सुखाचे क्षण यावेत यासाठी प्रयत्न करत असतो. पण फक्त आठ दिवसात चार राशींचं नशीब शुक्र ग्रहामुळे बदलणार आहे. हे बदल या व्यक्तींच्या राशींच्या नशिबात सुख-समृद्धीची भरभराट घेऊन येणार आहे..द्रिक पंचांगानुसार, 22 फेब्रुवारी शुक्र ग्रह राहूच्या नक्षत्रात म्हणजेच शतभिषा नक्षत्रातून पूर्वभाद्रपद नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. या बदलाचा खूप मोठा परिणाम चार राशींच्या आर्थिक गोष्टींवर होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .मेष रास :शुक्राच्या या परिवर्तनामुळे मेष राशीचं नशीब उजळणार आहे. या काळात तुम्ही नवीन लोकांना भेटाल. समाजात तुमचा संपर्क वाढेल. आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा होईल. प्रेमजीवनात सकारात्मक परिणाम दिसतील. अडकलेले पैसे परत मिळतील. .सिंह रास : सिंह राशीच्या लोकांच्या जीवनात आनंदाचे क्षण येतील. वैवाहिक जीवनात गोडवा वाढेल. तुमची अडकलेली कामं पूर्ण होतील. भविष्यासाठी या काळात केलेली आर्थिक गुंतवणूक पुढे मोठे फायदे घेऊन येईल. नोकरदार वर्गाला प्रोमोशन मिळेल. .तूळ रास :शुक्र ग्रहाची रास असणाऱ्या तूळ राशीला नशिबाची साथ मिळेल. नवीन प्रोजेक्ट्स तुम्हाला मिळतील. मानसिक संतुलन चांगलं असेल. अनेक चांगल्या गोष्टी आयुष्यात घडतील. .मकर रास : मकर राशीच्या लोकांना हा काळ चांगला असेल. धनसंपत्तीत वाढ होईल. घरात आनंदी वातावरण असेल. नवीन योजनांचा लाभ तुम्हाला होईल. एखाद्या नवीन कामाची सुरुवात तुम्ही कराल. मित्रांचे सहकार्य मिळेल. नवीन प्रोजेक्टची डील कराल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.