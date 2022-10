Solar Eclipse 2022 : महाराष्ट्रातील या शहरांत दिसणार सूर्यग्रहण; जाणून घ्या तुमचे शहर आहे का यात...

By

Surya Grahan 2022 : यंदाच्या दिवाळीला लक्ष्मीपूजन झाल्‍यानंतर पुढील दिवशी सूर्यग्रहणाचा खगोलीय आविष्कार अनुभवण्याची संधी खगोलप्रेमींना उपलब्‍ध होणार आहे. यावर्षीचे अखेरचे सूर्यग्रहण 25 ऑक्‍टोबरला अनुभवायला मिळणार आहे. तब्‍बल सत्तावीस वर्षांनंतर दिवाळी सणाच्‍या दिवसांत ग्रहणाचा हा योग आला आहे. भारतात सूर्यग्रहणाची ही अनुभूती घेता येणार आहे.

(Solar Eclipse 2022 surya grahan will see in Maharashtra)

ग्रहण पाहताना घ्यावी ही काळजी

खगोलप्रेमींनी सूर्यग्रहणाची अनुभूती घेताना काळजी घेणे आवश्‍यक आहे. उघड्या डोळ्यांनी ग्रहण बघण्याचे टाळावे. त्‍याऐवजी डोळ्यांना इजा होणार नाही अशा स्वरूपाचा चष्मा, गॉगलचा आधार घेत या खगोलीय अविष्काराची अनुभूती घेता येईल.

या शहरांत दिसेल ग्रहण

जयपुर, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर, द्वारका, सिलीगुडी, तिरुवनंतपुरम या शहरात ग्रहण दिसणार असल्याची माहिती खगोल तज्ज्ञांनी दिली आहे.

