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आजचे पंचांग 15 जून 2026! सोमवती अमावास्येचे पुण्ययोग; शुभ मुहूर्त अन् राशींसाठी महत्त्वाचे संकेत

Panchang : 15 जून 2026 च्या सोमवती अमावास्येच्या दिवशी शुभ मुहूर्त, संक्रांती पुण्यकाळ, चंद्रबळ आणि धार्मिक महत्त्व जाणून घ्या
Panchang

Panchang

sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०१

☀️ सूर्यास्त – १९:०७

🌞 चंद्रोदय – चंद्रोदय नाही

⭐ प्रात: संध्या – ०४:४९ ते ०६:०१

⭐ सायं संध्या – १९:०७ ते २०:१९

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५२ ते १६:२९

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०७ ते २१:१७

⭐ निशीथ काळ – ००:१२ ते ००:५५

⭐ राहु काळ – ०७:३९ ते ०९:१७

⭐ यमघंट काळ – १०:५५ ते १२:३४

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