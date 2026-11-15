संस्कृती

उद्यापासून ६ राशींचं नशीब चमकणार! आयुष्यात येणार आनंदाचे दिवस, धनलाभाचेही संकेत

6 Zodiac Signs May Get Career and Financial Benefits : काहींना नोकरीत नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे, तर काहींचे रखडलेले आर्थिक व्यवहार मार्गी लागू शकतात. व्यवसाय करणाऱ्यांनाही नवीन संधी मिळण्याचे संकेत आहेत.
Sun Transit 2026

Sun Transit 2026

esakal

Shubham Banubakode
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नोव्हेंबर महिन्याचा दुसरा पंधरवडा काही राशींसाठी आनंदाची बातमी घेऊन येऊ शकतो. १६ नोव्हेंबरला सूर्य देव राशी परिवर्तन करून वृश्चिक राशीत प्रवेश करणार आहेत. सूर्याच्या या गोचराचा परिणाम सर्व १२ राशींवर होणार असला, तरी सहा राशींसाठी हा काळ विशेष ठरू शकतो. काहींना नोकरीत नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे, तर काहींचे रखडलेले आर्थिक व्यवहार मार्गी लागू शकतात. व्यवसाय करणाऱ्यांनाही नवीन संधी मिळण्याचे संकेत आहेत.

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