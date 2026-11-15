उद्यापासून ६ राशींचं नशीब चमकणार! आयुष्यात येणार आनंदाचे दिवस, धनलाभाचेही संकेत

नोव्हेंबर महिन्याचा दुसरा पंधरवडा काही राशींसाठी आनंदाची बातमी घेऊन येऊ शकतो. १६ नोव्हेंबरला सूर्य देव राशी परिवर्तन करून वृश्चिक राशीत प्रवेश करणार आहेत. सूर्याच्या या गोचराचा परिणाम सर्व १२ राशींवर होणार असला, तरी सहा राशींसाठी हा काळ विशेष ठरू शकतो. काहींना नोकरीत नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे, तर काहींचे रखडलेले आर्थिक व्यवहार मार्गी लागू शकतात. व्यवसाय करणाऱ्यांनाही नवीन संधी मिळण्याचे संकेत आहेत. .मिथुन राशी : मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ करिअरच्या दृष्टीने चांगला ठरू शकतो. नोकरीत नवीन जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठांकडून तुमच्या कामाचं कौतुक होऊ शकतं. व्यावसायिकांना नवीन ग्राहक मिळण्याचे संकेत आहेत. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते. मात्र, मोठी गुंतवणूक करताना घाई करू नका..Sun Transit 2026 in Swati Nakshatra : सूर्य बदलणार चाल! 'या' 5 राशींच्या नशिबात मोठा बदल, पगारवाढ अन् व्यवसायातून होणार तगडा फायदा.कर्क राशी : कर्क राशीच्या लोकांना आर्थिक अडचणींतून काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. नोकरीत तुमच्या कामाची दखल घेतली जाऊ शकते. नवीन नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगली संधी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात नवीन योजना आखता येतील. कुटुंबाची साथ मिळाल्याने रखडलेली कामं पूर्ण करण्यास मदत होईल..कन्या राशी : कन्या राशीच्या लोकांसाठी कामातील अडथळे कमी होण्याचे संकेत आहेत. नोकरी करणाऱ्यांना कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळू शकते. व्यवसायात नवीन ओळखी फायदेशीर ठरतील. उत्पन्न वाढवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. घरातूनही एखादी आनंदाची बातमी मिळू शकते..वृश्चिक राशी : सूर्याचं तुमच्याच राशीत होणारं आगमन महत्त्वाचं ठरू शकतं. आत्मविश्वास वाढण्यासोबतच काम करण्याची ऊर्जा मिळेल. नोकरीत तुमच्या मताला महत्त्व मिळू शकतं. बऱ्याच दिवसांपासून रखडलेली कामं पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, राग आणि घाईवर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे..Sun Transit 2026 in Swati Nakshatra : सूर्य बदलणार चाल! 'या' 5 राशींच्या नशिबात मोठा बदल, पगारवाढ अन् व्यवसायातून होणार तगडा फायदा.मकर राशी : मकर राशीच्या लोकांसाठी उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात. नोकरीत पद आणि जबाबदारी वाढण्याचे संकेत आहेत. व्यवसायातील जुन्या मेहनतीचा फायदा मिळू शकतो. एखाद्या जुन्या ओळखीतून आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात आनंदाचं वातावरण राहील..मीन राशी : मीन राशीच्या लोकांना नशिबाची साथ मिळू शकते. रखडलेली कामं मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. नोकरी आणि व्यवसायात पुढे जाण्याच्या संधी मिळतील. विद्यार्थ्यांसाठीही हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. कुटुंबासोबत फिरायला जाण्याचा बेत आखला जाऊ शकतो. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याचे संकेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.