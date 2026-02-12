संस्कृती

Sun Transit 2026: 'व्हॅलेंटाइन डे' पूर्वी सूर्य बदलणार त्याची चाल, या राशींचा गोल्डन टाईम सुरू, करिअरमध्ये प्रगती निश्चित

Career Growth Predictions During Sun Transit: दरवर्षी व्हॅलेंटाइन डे १४ फेब्रुवारीला साजरा केला जातो. मात्र यंदा, व्हॅलेंटाइन डेच्या एक दिवस आधी, सूर्य शनीच्या मकर राशीला सोडून कुंभ राशीत प्रवेश करेल आणि १५ मार्चपर्यंत राहणार आहे. या काळात काही राशींवर सूर्याची विशेष कृपा राहणार आहे. चला पाहूया त्या राशी कोणत्या आहेत
Sun Transit 2026

Sun Transit 2026

esakal

Monika Shinde
Updated on

Horoscope: दरवर्षी व्हॅलेंटाइन डे १४ फेब्रुवारीला साजरा केला जातो. मात्र यंदा, व्हॅलेंटाइन डेच्या एक दिवस आधी, सूर्य शनीच्या मकर राशीला सोडून कुंभ राशीत प्रवेश करेल आणि १५ मार्चपर्यंत राहणार आहे. या काळात सूर्याची कृपा काही राशींवर राहणार आहे.

Loading content, please wait...
Capricorn Horoscope
Valentines Day
Leo Horoscope
Aquarius Horoscope
Aries Horoscope
Cancer Horoscope
horoscope
Career options
Career
Career Opportunity
Daily Horoscope
Valentine Week
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.