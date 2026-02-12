Sun Transit 2026: 'व्हॅलेंटाइन डे' पूर्वी सूर्य बदलणार त्याची चाल, या राशींचा गोल्डन टाईम सुरू, करिअरमध्ये प्रगती निश्चित

Horoscope: दरवर्षी व्हॅलेंटाइन डे १४ फेब्रुवारीला साजरा केला जातो. मात्र यंदा, व्हॅलेंटाइन डेच्या एक दिवस आधी, सूर्य शनीच्या मकर राशीला सोडून कुंभ राशीत प्रवेश करेल आणि १५ मार्चपर्यंत राहणार आहे. या काळात सूर्याची कृपा काही राशींवर राहणार आहे..१३ फेब्रुवारी रोजी पहटे ४.१४ वाजता सूर्य कुंभ राशीत प्रवेश करेल. सूर्य मकर राशीत येत असून सुमारे १ महिना राहणार आहे. ज्यामुळे काही राशींचे भाग्य उजळेल. ज्योतिषी अनिश व्यास यांच्या मते, सूर्याचे संक्रमण मेष, वृषभ, मिथुन, तूळ आणि धनु राशीसाठी खूप शुभ आणि सकारात्मक संकेत देते. .Fennel Water vs Ajwain Water: बडीशेप की ओव्याचे पाणी? पचनासाठी कोणते अधिक चांगले? जाणून घ्या एका क्लिकवर.सूर्याच्या संक्रमणानंतर किंवा राशीत, करिअरमध्ये प्रगती होईल आणि प्रतिष्ठेत वाढ होईल. एखाद्या वेळी किंवा वेळी संयम आणि शहाणपणाने निर्णय घेणे आवश्यक आहे..या राशींचा भाग्य चमकणारमेषरवि तुमच्या राशीच्या ११ व्या घरात असल्याने सहकार्य करेल. कामाच्या ठिकाणी प्रगती आणि प्रगती होईल. सामाजिक संबंध वाढतील, जे भविष्यात फायदेशीर ठरतील.मिथुनतुमच्या राशीच्या नवव्या घरात सूर्य असल्याने तुम्हाला शिक्षण क्षेत्रात प्रसिद्धी मिळेल. परीक्षा सुरू असल्याने, सूर्याचा त्यांच्यावर शुभ प्रभाव पडेल.तूळतुळ राशीच्या पाचव्या घरात सूर्य राहील, ज्यामुळे सर्जनशील कामांमध्ये रस वाढेल. तुमची बौद्धिक क्षमता वाढेल आणि तुम्ही प्रत्येक काम यशस्वीरित्या पूर्ण करू शकाल..Promise Day Horoscope: या राशींच्या लोकांनी प्रॉमिस डे ला 'ही' चूक करू नका; नाहीतर पार्टनर होईल नाराज, वाचा तुमचं राशीभविष्य.धनुतुमच्या राशीच्या तिसऱ्या घरात सूर्य राहील. कामाच्या ठिकाणी आणि इतरत्र तुमची प्रशंसा होईल. तुमच्या संवाद कौशल्याने लोक प्रभावित होतील.कुंभतुमच्या लग्नात सूर्याचे संक्रमण होते, ज्यामुळे तुम्ही आत्मविश्वास आणि स्पष्टतेने काम करू शकाल. सूर्याचे आशीर्वाद तुम्हाला नवीन काम किंवा प्रकल्प सुरू करण्यास प्रोत्साहित करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.