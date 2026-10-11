सूर्यदेव तूळ राशीत प्रवेश करताच १२ राशींचं नशिब बदलणार? करिअर, पैसा अन् नात्यांवर कसा होणार परिणाम?

वैदिक ज्योतिषशास्त्रात सूर्याच्या राशीबदलाला विशेष महत्त्व दिलं जातं. येत्या १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संध्याकाळी सुमारे ७ वाजून ५७ मिनिटांनी सूर्यदेव तूळ राशीत प्रवेश करणार आहेत. ते १६ नोव्हेंबरपर्यंत याच राशीत राहतील. ज्योतिषशास्त्रानुसार, तूळ ही सूर्याची नीच रास मानली जाते. त्यामुळे या काळात कामाच्या ठिकाणी संयम, नात्यांमध्ये समजूतदारपणा आणि आर्थिक निर्णय घेताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. या भ्रमणाचा सर्व १२ राशींवर वेगवेगळा परिणाम होऊ शकतो. .मेष : सूर्य सातव्या भावात असल्याने वैवाहिक जीवन, व्यवसायातील भागीदारी आणि कामाच्या ठिकाणचे संबंध महत्त्वाचे ठरतील. कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी समोरच्या व्यक्तीचं म्हणणं ऐका.वृषभ : सहाव्या भावातील सूर्यामुळे स्पर्धा आणि कामाचा ताण वाढू शकतो. मात्र, सातत्य आणि शिस्त ठेवल्यास आव्हानांना सामोरं जाण्यास मदत होईल. विनाकारण वाद टाळा..Premium|Konark Sun Temple History : कोणार्क मंदिराच्या भव्यतेमागे हजारो हातांचे अनामिक श्रमविश्व.मिथुन : पाचव्या भावातील सूर्यामुळे शिक्षण, सर्जनशीलता आणि प्रेमसंबंधांकडे लक्ष जाईल. नवीन कल्पनांना दाद मिळू शकते. आर्थिक गुंतवणूक करताना विचारपूर्वक निर्णय घ्या.कर्क : चौथ्या भावातील सूर्यामुळे घर, कुटुंब आणि मालमत्तेचे विषय महत्त्वाचे ठरतील. नोकरी आणि घरातील जबाबदाऱ्यांमध्ये समतोल राखा..सिंह : तिसऱ्या भावातील सूर्यामुळे आत्मविश्वास आणि संवादकौशल्य वाढण्याची शक्यता आहे. नवीन जबाबदाऱ्या स्वीकारताना अहंकार बाजूला ठेवा.कन्या : दुसऱ्या भावातील सूर्यामुळे बचत, कुटुंब आणि बोलण्याच्या पद्धतीकडे लक्ष द्यावं लागेल. रागाच्या भरात बोलणं टाळा..Premium|Konark Sun Temple : कोणार्क मंदिरामागची अदृश्य व्यवस्था; बया चकादातून उलगडते हजारो हातांची कहाणी.तूळ : सूर्य तुमच्या प्रथम भावात प्रवेश करेल. मेहनतीची दखल मिळण्यास वेळ लागू शकतो. संयम राखा आणि वरिष्ठांशी संबंध जपून ठेवा.वृश्चिक : बाराव्या भावातील सूर्यामुळे खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. आर्थिक नियोजन करा आणि घाईघाईने निर्णय घेऊ नका.धनु : अकराव्या भावातील सूर्यामुळे उत्पन्नाच्या नव्या संधी आणि व्यावसायिक संपर्क वाढण्याची शक्यता आहे..मकर : दहाव्या भावातील सूर्यामुळे करिअर आणि प्रतिष्ठेवर लक्ष केंद्रित होईल. जबाबदाऱ्या वाढल्यास शांतपणे काम करा.कुंभ : नवव्या भावातील सूर्यामुळे उच्च शिक्षण, प्रवास आणि भविष्यातील नियोजनाला महत्त्व मिळेल. अनुभवी व्यक्तींचा सल्ला उपयोगी ठरू शकतो.मीन : आठव्या भावातील सूर्यामुळे आर्थिक व्यवहार आणि अचानक होणाऱ्या बदलांबाबत सावध राहा. गुंतवणूक आणि महत्त्वाच्या कागदपत्रांची काळजी घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.