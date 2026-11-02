सूर्याच्या राशीबदलाने ८ राशींचे अच्छे दिन! नोकरी, पैसा अन् व्यवसायात होणार मोठे बदल

ज्योतिषशास्त्रात सूर्याला ग्रहांचा राजा मानलं जातं. सूर्याच्या राशीबदलाला विशेष महत्त्व दिलं जातं. कारण सूर्याचं गोचर झाल्यानंतर त्याचा परिणाम मेष ते मीन अशा सर्व बारा राशींवर होत असल्याची ज्योतिषीय मान्यता आहे. सध्या सूर्य तुला राशीत असून राहूच्या स्वाती नक्षत्रात भ्रमण करत आहे. येत्या १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संध्याकाळी सूर्य वृश्चिक राशीत प्रवेश करणार आहे. या राशीत तो १६ डिसेंबरपर्यंत राहणार आहे. या काळात आठ राशींच्या व्यक्तींना चांगल्या घडामोडी अनुभवायला मिळू शकतात, असा ज्योतिषीय अंदाज आहे..वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ नवीन काम सुरू करण्याच्या दृष्टीने अनुकूल मानला जात आहे. कामानिमित्त परदेश प्रवासाची संधी मिळू शकते. याशिवाय सामाजिक क्षेत्रात मान-सन्मान वाढण्याची शक्यता आहे. मिथुन राशीच्या व्यक्तींना करिअरमध्ये प्रगतीची संधी मिळू शकते. पदोन्नतीचे योग असून, जबाबदारीची भूमिका योग्य पद्धतीने पार पाडण्याची गरज असेल. या काळात समृद्धी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..ZODIAC PREDICTIONS: मीन राशीत शनि-चंद्राची युती, तयार झाला विष योग; पुढचे ३ दिवस तुमच्या राशीसाठी कसे असणार? जाणून घ्या राशीभविष्य.कन्या राशीच्या लोकांना व्यवसायात परदेशातील एखादी महत्त्वाची डील मिळू शकते. त्यामुळे व्यावसायिक कामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. वैवाहिक आयुष्यातही गोडवा आणि समजूतदारपणा वाढेल, असा अंदाज आहे. तूळ राशीच्या व्यक्तींच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते. उत्पन्न किंवा पैशांच्या बाबतीत दिलासा मिळण्याची शक्यता असली, तरी खर्च आणि बजेट याकडे लक्ष देणं महत्त्वाचं ठरेल..वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा गोचर आनंदाची बातमी घेऊन येऊ शकतो. कुटुंबात आनंदाचं वातावरण निर्माण होईल आणि एखादी चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. मकर राशीच्या व्यक्तींना जोडीदारासोबतचे मतभेद कमी करण्याची संधी मिळेल. नात्यातील अडचणी हळूहळू दूर होऊ शकतात. आर्थिक स्थितीतही सुधारणा होण्याचा अंदाज आहे..पुढील 111 दिवस कसे असतील? शनीच्या नक्षत्र बदलामुळे ‘या’ राशींना संकेत! .कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक लाभाचे संकेत आहेत. मुलांकडून एखादी आनंदाची बातमी मिळू शकते. व्यवसायातही आधीपेक्षा चांगली परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मीन राशीच्या व्यक्तींची रखडलेली कामं मार्गी लागू शकतात. आत्मविश्वास वाढेल आणि कामांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक सकारात्मक होऊ शकतो..सूर्याला आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रतिष्ठा आणि ऊर्जेचा कारक मानलं जातं. त्यामुळे या गोचराकडे अनेक जण उत्सुकतेने पाहत आहेत. मात्र प्रत्येक व्यक्तीची जन्मकुंडली, ग्रहस्थिती आणि दशा वेगळी असल्याने परिणामही वेगवेगळे असू शकतात. दिलेला अंदाज सर्वसाधारण स्वरूपाचा आहे. हा अंदाज समजून घेताना वास्तवाचाही विचार करणं आवश्यक आहे नेहमी. एकूणच, सूर्याच्या वृश्चिक राशीतील गोचराचा काळ या आठ राशींसाठी अनुकूल ठरू शकतो, असा ज्योतिषीय अंदाज व्यक्त केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.