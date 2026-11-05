धनत्रयोदशीच्या दिवशी सूर्याचे विशाखा नक्षत्रात गोचर; तुला ते मीन राशीच्या जातकांसाठी कशी असेल स्थिती?  जाणून घ्या राशिभविष्य

Horoscope: यंदाची धनत्रयोदशी अनेक कारणांनी अत्यंत खास ठरणार आहे. ६ नोव्हेंबर २०२६ ला धनत्रयोदशीच्या दिवशीच सूर्यदेव आपल्या नक्षत्रात बदल करून 'विशाखा नक्षत्रात' प्रवेश करणार आहेत. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, विशाखा नक्षत्राचे स्वामी देवगुरु बृहस्पती आहेत, तर या नक्षत्राचे देवता अग्नी आणि इंद्र मानले जातात. तसेच यशाची तीव्र इच्छा आणि मोठे संकल्प करण्याचे हे नक्षत्र प्रतीक मानले जाते.सूर्यदेवाच्या या गोचरचा प्रभाव प्रत्येक राशीच्या व्यक्तींच्या करिअर, आत्मविश्वास, आर्थिक स्थिती आणि वैयक्तिक आयुष्यावर पडणार आहे. तुला ते मीन राशीच्या जातकांसाठी हा काळ कसा राहील आणि त्यांनी कोणती काळजी घ्यावी, याचा सविस्तर आढावा खालीलप्रमाणे आहे-.तुला रास (Libra)सूर्यदेव तुमच्याच राशीत म्हणजेच पहिल्या भावात गोचर करणार आहेत. या काळात तुम्ही तुमच्या सार्वजनिक प्रतिमेबाबत आणि वैयक्तिक लक्ष्याबाबत अधिक जागरूक राहाल. व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्यात पुढे जाण्याचे सुवर्णसंधी मिळतील. मात्र, तुला राशीत सूर्य नीच मानले जात असल्याने, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संबंध जपताना विशेष काळजी घ्या आणि अहंकार टाळा.विशेष उपाय: कोणतेही मोठे वैयक्तिक निर्णय घेताना किंवा अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना घाईगडबड करणे टाळा..Numerology: पॉकेट मनी उडवत नाहीत तर जपून वापरतात! 'या' ३ मूलांकांची मुले जन्मापासूनच असतात फायनान्शियल जिनियस....वृश्चिक रास (Scorpio)तुमच्या राशीपासून बाराव्या भावात सूर्यदेवाचे गोचर होईल. या काळात खर्च, परदेशी संबंध, प्रवास आणि आत्मचिंतन या गोष्टींना महत्त्व प्राप्त होईल. प्रवास, तब्येत आणि कुटुंबाच्या गरजांवर तुमचा खर्च अचानक वाढू शकतो. त्यामुळे बजेटचे योग्य नियोजन करा आणि अनावश्यक वचनांपासून दूर राहा. स्वतःच्या प्राथमिकतेवर विचार करण्यासाठी तुम्हाला एकांतात वेळ घालवायला आवडेल.विशेष उपाय: वाढते खर्च आणि प्रवासाचे नियोजन करताना कोणतेही विचार न करता निर्णय घेऊ नका..धनु रास (Sagittarius)सूर्यदेव तुमच्या अकराव्या भावात प्रवेश करणार आहेत. हा भाव संपत्ती, लाभ, मित्र आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांशी संबंधित आहे. या गोचरमुळे तुम्हाला प्रभावशाली व्यक्तींसोबत जोडण्याची किंवा जुन्या व्यावसायिक प्रोजेक्टवर पुन्हा काम करण्याची संधी मिळू शकते. मित्रांकडून फार मोठ्या अपेक्षा ठेवू नका आणि कोणतेही आर्थिक प्रस्ताव स्वीकारण्यापूर्वी त्याची सखोल छाननी करा.विशेष उपाय: आर्थिक प्रस्ताव आणि नवीन कामांची सुरुवात करताना घाईघाईने निर्णय घेऊ नका..मकर रास (Capricorn)तुमच्या दहाव्या भावात सूर्याचे गोचर होत असल्याने करिअर, व्यापार, अधिकार आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठा या बाबी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. या काळात तुमच्यावर कामाची अतिरिक्त जबाबदारी येऊ शकते. वरिष्ठ अधिकारी किंवा सहकाऱ्यांसोबत कोणत्याही प्रकारच्या वादात पडणे टाळा आणि आपल्या कामात पूर्ण अनुशासन ठेवा.विशेष उपाय: करिअरचे मोठे निर्णय घेताना किंवा ऑफिसमधील बाबी हाताळताना संयम बाळगा, घाई करू नका.कुंभ रास (Aquarius)सूर्यदेव तुमच्या नवव्या भावात गोचर करतील. उच्च शिक्षण, लांबचे प्रवास, अध्यात्म आणि मार्गदर्शकांसोबतचे संबंध या काळात प्रगतीपथावर असतील. विद्यार्थी वर्गाला आपल्या अभ्यासाच्या नियोजनावर पुन्हा विचार करावा लागू शकतो. वडील किंवा शिक्षकांसोबत वैचारिक मतभेद झाल्यास ते आदराने आणि संवादाने सोडवा. प्रवास किंवा शिक्षणाशी संबंधित निर्णय घेण्यापूर्वी आर्थिक बाजू तपासून घ्या.विशेष उपाय: प्रवासाचे बेत आखताना आणि अभ्यासाशी संबंधित निर्णय घेताना कोणतीही घाईगडबड करू नका..मीन रास (Pisces)तुमच्या आठव्या भावात सूर्यदेवाचे गोचर होणार असल्यामुळे धन, विमा, टॅक्स, कर्ज आणि अचानक घडणारे बदल यांकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. जुन्या आर्थिक व्यवहारांची पुन्हा एकदा समीक्षा करा. कोणत्याही प्रकारच्या अनावश्यक आर्थिक जोखीम पत्करणे टाळा आणि महत्त्वाचे कायदेशीर कागदपत्रे व्यवस्थित सांभाळा. नातेसंबंधांमध्ये जबाबदाऱ्यांवर चर्चा करताना समजदारी दाखवणे गरजेचे आहे.विशेष उपाय: कर्ज, पैशांचे व्यवहार आणि महत्त्वाचे कागदपत्रे हाताळताना पूर्ण सतर्कता बाळगा..दिवाळीआधीच 'या' ४ राशींच्या नशिबात मोठा धनलाभ; मिळणार बक्कळ यश अन् प्रगतीच्या सुवर्ण संधी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.