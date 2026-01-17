Horoscope 2026 : येत्या फेब्रुवारी महिन्यात बदलणार 'या' 4 राशींचं नशीब ; सूर्य-बुध-शुक्राच्या युतीने होणार पैशांची बरसात

Horoscope Update In Marathi : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक ग्रहाचे ठराविक काळानंतर राशी परिवर्तन होते. आता एक मोठा योग तीन ग्रहांच्या एकाच राशीतील परिवर्तनामुळे होणार आहे. याचा फायदा काही राशींना होणार आहे. .3 फेब्रुवारी 2026 ला बुध ग्रह रात्री 9 वाजून 54 मिनिटांनी कुंभ राशीत गोचर करेल. त्यानंतर तीनच दिवसांमध्ये 6 फेब्रुवारी 2026 ला मध्यरात्री 1 वाजून 15 मिनिटांनी शुक्र ग्रह कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहे. तर 13 फेब्रुवारी 2026 ला पहाटे 4 वाजून 14 मिनिटांनी सूर्य कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहे. .यामुळे त्रिग्रही योग तयार होणार आहे. याचा फायदा चार राशींना होणार आहे. यामुळे या चार राशींनाही भरपूर यश आणि कीर्ती मिळणार आहे आणि त्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर होणार आहे. कोणत्या आहेत राशी जाणून घेऊया. .वृषभ रास : त्रिग्रही राशीचा हा योग वृषभ राशीसाठी शुभ ठरणार आहे. या काळात तुमच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होतील. गुंतवणूक फायद्याची ठरेल. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांना प्रयत्नांचे उत्तम यश मिळेल. अविवाहितांना लग्नाचे प्रस्ताव येतील. कुटुंबासोबत प्रवास कराल. .सिंह रास : सिंह राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत लाभकारक हा काळ असेल . त्यामुळे अडकलेली कामं पूर्ण होतील. अचानक धनलाभ होईल. मनातील इच्छा पूर्ण होतील. आई - वडील आणि गुरुजनांचा आशीर्वाद मिळेल. वैवाहिक जीवनात आनंदाचे क्षण येतील. आयुष्यात सुख-शांती निर्माण होईल. .कन्या रास : हा योग कन्या राशीसाठी अतिशय अनुकूल सिद्ध होईल. या काळात तुम्ही हवे तसे यश मिळवाल. सगळ्या इच्छा पूर्ण होतील. तुमचे आई-वडील आणि गुरूंचा आशीर्वाद मिळेल. सहकाऱ्यांची मदत मिळेल. शत्रूंवर विजय मिळेल. पदोन्नती मिळू शकते. .तूळ रास : तूळ राशीच्या लोकांना त्रिग्रही योगाचा प्रभाव पडेल. मनातील सगळ्या इच्छा पूर्ण होतील. आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. आत्मविश्वास वाढेल. कामाचं कौतुक होईल. प्रत्येक क्षेत्रात यश मिळवाल. नोकरीच्या शोधात असलेल्या लोकांना नोकरी मिळेल. .Shukraditya Yog 2026: शुक्रादित्य योगामुळे 'या' 3 राशींच्या लोकांचे आयुष्य बदलणार; प्रेम वाढेल अन् करिअरमध्ये मिळेल मोठी झेप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.