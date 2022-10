Surya Grahan 2022 : भारतात दिसणार सूर्यग्रहण असेल ग्रस्तास्त, जाणून घ्या याचा अर्थ

Surya Grahan 2022 : आज या वर्षातील शेवटचे असे सूर्यग्रहण आहे. दुपारी 02.29 वाजेपासून हे ग्रहण लागणार असून संध्याकाळी 06.32 वाजता समाप्त होणार. भारतात ग्रहणाला संध्याकाळी 04:22 वाजेला सुरुवात होणार आहे. आपण ग्रहण म्हणताच खग्रास आणि खंडग्रास असे ग्रहणाचे प्रकार ऐकले आहेत. पण तुम्हाला माहितीये का...? यंदा भारतात दिसणारे ग्रहण हे ग्रस्तास्त स्वरूपात दिसणार आहे. काय आहे हे ग्रस्तास्त सूर्यग्रहण पंचांगकर्ते पं. गौरव देशपांडे यांच्याकडून जाणून घेऊया.

(Surya Grahan 2022 Grastast Solar eclipse seen in India know its meaning)

पंचांगकर्ते देशपांडे सांगतात, ग्रहणाचा भौगोलिक, शास्त्रीय, धर्मशास्त्रीय, ज्योतिषाशास्त्रीय परिणाम याचा विविध अंगांनी विचाक केला जातो. अंशिक स्वरुपात सूर्यबिंब ग्रस्त झाल्यास ते खंडग्रास सूर्यग्रहण असते.

हेही वाचा: Surya Grahan 2022 : सकाळपासून सुरू झालंय सुतक; चुकूनही करू नका 'ही' कामं

प्रत्येक अमावस्येला ग्रहण असते का...?

भास्कराचार्यांचा 'सिद्धांत शिरोमणी' ग्रंथात सांगितलं आहे कि सूर्यापासून राहूची अंशात्मक स्थिती वजा करतो त्याला 'व्यहू' अशी संज्ञा आहे. ती जेव्हा 13 किंवा 14 अंशापेक्षा कमी असेल तर ग्रहण संभावते. प्रत्येक अमावस्येला अशी परिस्थिती येईल असे नाही. ज्यावेळी अशी परिस्थिती उद्धभवते त्यावेळेला सुर्य, पृथ्वी आणि चंद्र एका रांगेत येतात तेव्हा ग्रहण दृष्यमान होते असे पं. देशपांडे सांगतात.

हेही वाचा: Solar Eclipse 2022 : महाराष्ट्रातील या शहरांत दिसणार सूर्यग्रहण; जाणून घ्या तुमचे शहर आहे का यात...

यंदाचे भारतात दिसणारे ग्रहण हे ग्रस्तास्त

यंदाचे सूर्यग्रहण संपुर्ण भारतात दिसणार आहे. संपुर्ण भारतात दिसणारे हे ग्रहण खंडग्रास आणि ग्रस्तास्त स्वरुपात आहे.

ग्रस्तास्त ग्रहण म्हणजे काय...?

ग्रस्तास्त सूर्याग्रहण म्हणजे यात सूर्याला आधीच ग्रहण लागणार आहे. त्यात ग्रस्त झालेलं सूर्याच जे सूर्यबिंब आहे त्यात सूर्यग्रहणाचा मोक्ष होण्याच्या आधीच सूर्यास्त होऊन जातो. त्यामुळे याला ग्रस्तास्त अशी संज्ञा दिलेली आहे. यंदा भारतात ग्रस्तास्त सूर्यग्रहण दिसणार आहे.

हेही वाचा: Surya Grahan 2022 : सकाळपासून सुरू झालंय सुतक; चुकूनही करू नका 'ही' कामं