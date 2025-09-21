Surya Grahan In September: आजचे सूर्यग्रहण अद्भूत! शुभ फळे मिळविण्यासाठी कोणते विशेष उपाय करावे? वाचा एका क्लिकवर

२१ सप्टेंबर रोजी होणारे आंशिक सूर्यग्रहण आध्यात्मिक शुद्धीकरणाची संधी आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या काळात काही गोष्टी केल्यास शुभ फळे मिळू शकते. या कोणत्या गोष्टी आहेत हे जाणून घेऊया. .Solar Eclipse 2025 spiritual practices for prosperity: आज वर्षातील शेवटचे सूर्यग्रहण लागणार आहे. हे आंशिक सूर्यग्रहण असेल, ज्यामध्ये चंद्र सूर्याच्या एका भागाला झाकून टाकेल, ज्यामुळे तो चंद्रकोरीसारखा दिसेल. हिंदू धर्म आणि ज्योतिषशास्त्रात, सूर्याला आत्मा, ऊर्जा आणि जीवनशक्तीचे प्रतीक मानलं जातं. सूर्य हा सिंह राशीचा स्वामी आहे आणि जीवनात आत्मविश्वास, तेज आणि प्रतिष्ठा प्रदान करतो. जेव्हा सूर्यग्रहण होते तेव्हा ग्रह आणि ताऱ्यांची स्थिती असामान्य होते आणि त्याचा थेट परिणाम मानवी जीवनावर दिसून येतो. शास्त्रांनुसार, हा काळ नकारात्मक उर्जेचा आहे, म्हणून तो अशुभ मानला जातो..सूर्यग्रहणाचा लाभ कसा मिळवावा?ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्यग्रहणादरम्यान धार्मिक कार्ये आणि आध्यात्मिक प्रथा करणारे लोक अशुभ ग्रहांच्या कोणत्याही अशुभ प्रभावापासून मुक्त असतात. म्हणून, ग्रहण काळ हा निषेध आणि भीतीचा काळ म्हणून पाहू नये, तर आध्यात्मिक शुद्धीकरण आणि आध्यात्मिक साधना करण्याची संधी म्हणून पाहिला पाहिजे..देवाचे नामस्मरण करणेज्योतिषी पुढे स्पष्ट करतात की सूर्यग्रहणाच्या वेळी देवाचे स्मरण करणे हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे. तुमच्या निवडलेल्या देवतेचे नाव, विशेषतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, किंवा ओम सूर्याय नमः या मंत्रांचा जप केल्याने मन शांत होते आणि सकारात्मक ऊर्जा पसरते. धार्मिक ग्रंथांचे पठणया काळात धार्मिक ग्रंथांचे पठण करणे देखील अत्यंत लाभदायी मानलं जातं. श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत पुराण, रामचरितमानस किंवा नारायण कवच यांचे पठण केल्याने पापांचे क्षमादान होते आणि कौटुंबिक त्रास टाळण्यास मदत होते. जर वेळ मर्यादित असेल तर फक्त स्तोत्रे म्हणणे देखील शुभ मानले जाते. .Solar Eclipse 2025: वर्षातील शेवटचे सूर्यग्रहण 'वृषभ' राशीसाठी कसं असणार आहे? .आध्यात्मिक साधना आणि ध्यानया काळात आध्यात्मिक साधना आणि ध्यान करावे. सुतक आणि ग्रहण काळात ध्यान केल्याने आध्यात्मिक शांती मिळते आणि अस्वस्थता दूर होते. या काळात दान करणे शुभ मानले जाते. जर तुम्ही लगेच दान करू शकत नसाल तर तसे करण्याचा संकल्प करा. गूळ, गहू, तीळ आणि धान्य दान करणे विशेषतः शुभ मानले जाते..पुढील गोष्टी करणे टाळासूर्यग्रहणाच्या वेळी लग्न, गृहप्रवेश समारंभ किंवा मुंडण समारंभ यासारखे शुभ कार्यक्रम करू नका. अन्न शिजवणे आणि खाणे देखील निषिद्ध आहे. आळस आणि झोपेत वेळ वाया घालवण्याऐवजी, प्रार्थना आणि ध्यानासाठी वेळ देणे चांगले..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.