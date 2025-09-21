संस्कृती

Surya Grahan In September: आजचे सूर्यग्रहण अद्भूत! शुभ फळे मिळविण्यासाठी कोणते विशेष उपाय करावे? वाचा एका क्लिकवर

Surya Grahan 2025 remedies and rituals : हिंदू धर्मात सूर्यग्रहण अशुभ मानलं जातं. या काळात वातावरणात नकारात्मक ऊर्जा पसरते. ज्योतिषांच्या मते, सूर्यग्रहणाच्या वेळी काही सावधगिरी बाळगल्यास सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात. यासाठी काय करावे हे आज जाणून घेऊया.
Solar Eclipse

Solar Eclipse 2025

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

२१ सप्टेंबर रोजी होणारे आंशिक सूर्यग्रहण आध्यात्मिक शुद्धीकरणाची संधी आहे.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, या काळात काही गोष्टी केल्यास शुभ फळे मिळू शकते.

या कोणत्या गोष्टी आहेत हे जाणून घेऊया.

Solar Eclipse 2025 spiritual practices for prosperity: आज वर्षातील शेवटचे सूर्यग्रहण लागणार आहे. हे आंशिक सूर्यग्रहण असेल, ज्यामध्ये चंद्र सूर्याच्या एका भागाला झाकून टाकेल, ज्यामुळे तो चंद्रकोरीसारखा दिसेल. हिंदू धर्म आणि ज्योतिषशास्त्रात, सूर्याला आत्मा, ऊर्जा आणि जीवनशक्तीचे प्रतीक मानलं जातं. सूर्य हा सिंह राशीचा स्वामी आहे आणि जीवनात आत्मविश्वास, तेज आणि प्रतिष्ठा प्रदान करतो. जेव्हा सूर्यग्रहण होते तेव्हा ग्रह आणि ताऱ्यांची स्थिती असामान्य होते आणि त्याचा थेट परिणाम मानवी जीवनावर दिसून येतो. शास्त्रांनुसार, हा काळ नकारात्मक उर्जेचा आहे, म्हणून तो अशुभ मानला जातो.

Loading content, please wait...
culture
Solar Eclipse

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com