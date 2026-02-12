संस्कृती
Surya Grahan 2026: 37 वर्षांनंतर अद्वितीय सूर्यग्रहण! ‘या’ ग्रहण संयोगामुळे काय होणार? जाणून घ्या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी
Surya Grahan 2026 rare solar eclipse details: 17 फेब्रुवारी रोजी होणारे सूर्यग्रहण कुंभ राशीत होणार आहे. हे सूर्यग्रहण एक अनोखे ग्रह संरेखन निर्माण करत आहे. ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून हे सूर्यग्रहण खूप महत्त्वाचे आहे. कुंभ राशीत एकाच वेळी पाच ग्रह संरेखित होतील. सूर्यग्रहणाशी संबंधित या ५ महत्वाच्या गोष्टी माहिती असणे गरजेचे आहे.
37 years after solar eclipse unique alignment: या वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण लागणार आहे. 17 फेब्रुवारी रोजी होणारे सूर्यग्रहण अनेक प्रकारे खूप खास असणार आहे. खरं तर, यावेळी जेव्हा सूर्यग्रहण होईल तेव्हा सूर्यासोबत इतर चार ग्रह कुंभ राशीत संक्रमण करतील. ही ग्रहसंयोग जवळजवळ 37 वर्षांनी झाली आहे. ही ग्रहसंयोग अत्यंत दुर्मिळ आहे आणि अनेक वर्षांनी झाली आहे. तर, या वर्षीच्या सूर्यग्रहणाशी संबंधित पुढील गोष्टी माहिती असणे गरजेचे आहे.