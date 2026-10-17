Numerology: 'तीन तिघाड काम बिघाड' असं का म्हटलं जातं; ३ अंक खरोखरच अशुभ असतो का? पाहा काय सांगते अंकशास्त्र...

Numerology: लहानपणापासून आपण सर्वजण 'तीन तिघाड काम बिघाड' ही म्हण ऐकत आलो आहोत. तीन व्यक्तींनी एकत्र घराबाहेर पडू नये, कोणत्याही वस्तू किंवा कामात तीन ही संख्या असू नये, अशी एक जुनी लोकधारणा आपल्या समाजात रूढ आहे. तीन ही संख्या कामात अडथळा किंवा अपयश आणते, असा समज अनेकांचा असतो. पण, खरोखरच ३ हा अंक अशुभ असतो का? अंकशास्त्र (Numerology) आणि मानवी व्यवहाराच्या दृष्टीने या म्हणीमागचे नेमके सत्य काय आहे, याचा सविस्तर आढावा खालीलप्रमाणे आहे- .'तीन' या अंकाचे महत्त्वधर्मग्रंथांचा आणि परंपरेचा सखोल अभ्यास केल्यास, ३ हा अंक अत्यंत पवित्र आणि शुभ मानला गेला असल्याचे स्पष्ट होते-त्रिदेव आणि त्रिदेवी: सृष्टीची निर्मिती, पालन आणि संहार करणाऱ्या ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश या तीन मुख्य देवतांना 'त्रिदेव' म्हटले जाते. तसेच महालक्ष्मी, महासरस्वती आणि महाकाली या तीन मुख्य 'त्रिदेवी' आहेत.भगवान शिवाचे त्रिशूल: महादेवांचे प्रमुख शस्त्र त्रिशूल हे तीन टोकांचे बनलेले असून ते तीन लोकांचे प्रतीक मानले जाते.सृष्टीचे त्रिगुण: श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय १४, श्लोक ५) मध्ये भगवान श्रीकृष्णांनी मानवी स्वभाव आणि निसर्गाचे तीन मुख्य गुण - सत्व, रज आणि तम - सांगितले आहेत.त्यामुळे ३ या अंकाला अशुभ मानले गेलेले नाही..Numerology: 'या' मूलांकांच्या सुनांसमोर सासूलाही घ्यावी लागते नमती बाजू; सासरच्या घरात चालतो फक्त यांचाच दबदबा! .अंकशास्त्रानुसार देवगुरू बृहस्पतीचा शुभ अंकअंकशास्त्रानुसार, ३ हा अंक अतिशय भाग्यशाली मानला जातो. या अंकाचा स्वामी 'देवगुरू बृहस्पती' (Guru / Jupiter) आहे.बृहस्पती हा ज्ञान, बुद्धिमत्ता, समृद्धी, प्रगती आणि भाग्याचा कारक ग्रह मानला जातो. ज्या व्यक्तींचा मूलांक ३ असतो किंवा ज्यांच्या आयुष्यात ३ हा अंक महत्त्वाचा असतो, त्यांना शिक्षण आणि करिअरमध्ये विशेष यश मिळते. त्यामुळे अंकशास्त्राच्या दृष्टीने ३ हा अंक काम बिघडवणारा नसून काम फत्ते करणारा मानला जातो..मग 'तीन तिघाड काम बिघाड' ही म्हण का पडली?ज्योतिष किंवा धार्मिक आधारापेक्षा या म्हणीमागे मानवी व्यवहार आणि मानसशास्त्र (Psychological Reason) कारणीभूत आहे-विचारांचे असंतुलन: जेव्हा दोन व्यक्ती एखाद्या विषयावर चर्चा करतात, तेव्हा निर्णय घेणे सोपे जाते. पण, तिसरी व्यक्ती आल्यास मते विभागली जातात किंवा विचारांमध्ये मतभेद निर्माण होऊन निर्णय लांबणीवर पडतो.सम संख्येचे संतुलन (Balance of Even Numbers): २ किंवा ४ या सम संख्यांमध्ये कामाची विभागणी करणे सोपे असते. ३ ही विषम संख्या असल्याने कामाची जबाबदारी सोपवताना किंवा समन्वय साधताना अडचण येऊ शकते..लोकमान्यता: जुन्या काळात प्रवासाला निघताना किंवा महत्त्वाच्या कामाला जाताना दोन किंवा चार लोकांनी एकत्र जाणे सुरक्षित मानले जात असे. त्यातूनच पुढे 'तीन तिघाड काम बिघाड' ही एक लोकम्हण म्हणून प्रसिद्ध झाली.'तीन तिघाड काम बिघाड' ही फक्त एक जुनी सामाजिक म्हण आहे. यामागे कोणताही धार्मिक, ज्योतिषीय किंवा शास्त्रीय पुरावा नाही. ३ हा अंक शुभ आणि कल्याणकारी आहे, त्यामुळे कोणत्याही महत्त्वाच्या कामात किंवा प्रवासात ३ या अंकाबाबत मनात भीती बाळगण्याचे काहीही कारण नाही.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: घरात उंटाची मूर्ती ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.