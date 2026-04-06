'या' अक्षय्य तृतीयेला सोन्याच्या पावलांनी लक्ष्मी माता करणार या 4 राशींकडे गृहप्रवेश ! संपत्ती आणि सुखाची भरभराट

Marathi Rashi Bhavishya 2026 : यंदा 19 एप्रिल 2026 ला अक्षय्य तृतीया आहे. अक्षय्य तृतीया हिंदू धर्मातील साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक शुभ मुहूर्त असल्याने अत्यंत महत्त्वाची असते. या अक्षय्य तृतीये गजकेसरी योगही तयार होतो आहे. याचा लाभ चार राशींना मिळणार असून त्यांच्यावर लक्ष्मीमातेची विशेष कृपा होणार आहे. कोणत्या आहेत या चार राशी जाणून घेऊया. .मेष रास :मेष राशीच्या लोकांना गुंतवणुकीतून आर्थिक लाभ मिळेल. एखादी सुवर्णसंधी तुम्हाला प्राप्त होईल. आर्थिक लाभ होतील. मन शांत असेल. आई-वडिलांशी बोलण्याने समस्यांचं समाधान होईल. आजारातून मुक्तता मिळेल. तब्येत ठीक असेल. .कन्या रास : अक्षय्य तृतीयेदिवशी गुंतवणुकीतून आर्थिक लाभ मिळतील. हुशारीने काम कराल. मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य चांगलं असेल. अविवाहित लोकांना हा दिवस शुभ जाईल. लग्नाचे प्रस्ताव येऊ शकतात. आरोग्याकडे लक्ष द्या. .तूळ रास : तूळ राशीचे लोक पैशांची बचत करतील. लक्ष्मी माता तुमच्यावर प्रसन्न असल्यामुळे चांगल्या मालमत्तेत गुंतवणूक कराल. कुटूंबात आनंदी वातावरण असेल. आजारपणामुळे वाटणारी चिंता दूर होईल. खर्च आटोक्यात येतील. .धनु रास : व्यावसायिकांसाठी हा काळ चांगला आहे. करिअरमध्ये यश मिळेल. व्यवसायात पुन्हा नवी सुरुवात कराल. नफा वाढू शकतो. लोक तुमच्याकडे आकर्षित होतील. मोठ्या इच्छा पूर्ण होतील. नवीन मित्र बनतील. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.