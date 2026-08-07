Love Horoscope: प्रेमात मनापासून साथ देतात! ‘या’ ५ राशींचे लोक जोडीदारासाठी असतात कायम खास

These 5 Rashi Are Truly Devoted in Love: प्रेमात मनापासून साथ देतात! ‘या’ 5 राशींचे लोक जोडीदारासाठी असतात कायम खास प्रेमाच्या बाबतीत प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव वेगळा असतो. काही लोक आपल्या भावना सहज व्यक्त करतात, तर काही कृतीतून प्रेम दाखवतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार काही राशींचे लोक नातं मनापासून जपतात. जोडीदाराचा आनंद, विश्वास आणि नात्यातील गोडवा टिकवण्यासाठी ते कायम प्रयत्न करताना दिसतात..मेषमेष राशीचे लोक प्रेमात खूप उत्साही असतात. मनात काय आहे ते लपवत नाहीत. जोडीदारावर प्रेम असेल तर ते ते उघडपणे व्यक्त करतात आणि नात्यासाठी पुढाकार घेतात..Astrology: १८ सप्टेंबरपर्यंत ग्रहांचा मोठा खेळ; 'या' राशींवर होणार पैशांचा आणि यशाचा वर्षाव!.कर्ककर्क राशीचे लोक खूप भावनिक आणि काळजी घेणारे असतात. जोडीदाराच्या सुख-दुःखात कायम त्याच्या पाठीशी उभे राहतात. नात्यात विश्वास आणि आपुलकीला ते सर्वाधिक महत्त्व देतात..सिंहसिंह राशीचे लोक आपल्या जोडीदाराला नेहमी खास वाटेल याची काळजी घेतात. कौतुक करणं, सरप्राईज देणं आणि प्रेम व्यक्त करणं त्यांना आवडतं. नात्यात ते मनापासून गुंतलेले असतात..तूळतूळ राशीचे लोक नात्यात समजूतदारपणा जपतात. भांडण झालं तरी ते शांतपणे मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतात. जोडीदाराचं मत ऐकून घेणं आणि नातं टिकवणं त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं असतं..वृषभवृषभ राशीचे लोक प्रेमात विश्वासू आणि प्रामाणिक मानले जातात. मोठ्या गोष्टींपेक्षा छोट्या छोट्या कृतीतून ते आपलं प्रेम दाखवतात. एकदा नातं जोडल्यावर ते ते मनापासून निभावण्याचा प्रयत्न करतात..Numerology : 'या' 3 मुलांकाच्या व्यक्ती लग्नात असतात सगळ्यात जास्त खुश; मनमोकळ्या स्वभावाचा जोडीदार, मिळते फुल्ल सपोर्ट करणारे सासर.खास गोष्ट या राशींचे लोक प्रेमात फक्त बोलत नाहीत, तर कृतीतूनही आपुलकी दाखवतात. जोडीदाराला आनंदी ठेवण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात. मात्र, व्यक्तीचा स्वभाव हा फक्त राशीवर अवलंबून नसून त्याचे संस्कार, अनुभव आणि विचार यांचाही त्यावर मोठा प्रभाव असतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.