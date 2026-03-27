Weekly Horoscope : 'या' 5 राशींना होणार आदित्य मंगल योगाचा लाभ; करियरमध्ये होणार प्रगती आणि नव्या संधी

Marathi Rashi Bhavishya : एप्रिल महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात मंगळ मीन राशीत संक्रमण करतो आहे. 2 एप्रिलला हे संक्रमण झाल्यामुळे त्रिग्रही योग बनणार आहे. मीन राशीमध्ये यापूर्वीच शनि आणि सूर्य गोचर करत आहेत. आता मंगळाच्या युतीमुळे आदित्यमंगल योग बनणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .वृषभ रास : वृषभ राशीच्या जातकांना पहिल्या आठवडयात करियरमध्ये यश मिळेल. तुमची तब्येत खराब असेल तर त्यात सुधारणा होईल. महिलांना करियरचे नवीन मार्ग मिळतील. घरातील वातावरण भावनात्मक दृष्ट्या कठीण असेल पण प्रवास टाळणे चांगलं राहील. आर्थिक स्थिति सुधारण्यासाठी प्रयत्न कराल. आयुष्यात कोणती अडचण असेल तर ती सुटण्यासाठी थोडं संयम ठेवा. .सिंह रास : सिंह राशीच्या लोकांच्या करियरमध्ये प्रगती होईल. आयुष्यात महत्त्वपूर्ण बदल होतील.. आर्थिक बाबतीत हे वर्षं तुम्हाला अनुकूल असेल. संपत्तीत वाढ होईल. गुंतवणूक योग्य व्यक्तीच्या सल्ल्याने करा. या आठवडयात केलेला प्रवास लाभदायक ठरेल. .तूळ रास : तूळ राशीच्या लोकांना करियरमध्ये यश मिळेल. एखाद खास प्रोजेक्ट तुम्हाला मिळेल. तब्येत सांभाळा. रोमॅंटिक आयुष्य उत्तम असेल. वडिलांची मदत घरातील गोष्टींमध्ये होईल. त्यांच्या सल्ल्याने तुमची प्रगती होईल. .वृश्चिक रास : वृश्चिक राशीच्या लोकांना पहिला आठवडा अत्यंत शुभ जाईल. तुमची मेहनत फळाला येईल. तुम्ही आता केलेल्या मेहनतीचं योग्य फळ तुम्हाला भविष्यात मिळेल. तब्येतीत सुधारणा होईल. घरात महिलेची मदत मिळेल ज्यामुळे तुम्हाला भविष्यात यश मिळू शकते. एखादी नव्या वस्तूची खरेदी कराल. .कुंभ रास : कुंभ राशीच्या लोकांना या आठवड्यात करियरमध्ये प्रगती पाहण्यास मिळेल. आयुष्यात सुख समृद्धीचे योग बनतील. करियरमध्ये सकारात्मक बदल घडतील. आर्थिक बाबतीत प्रगती होईल. अविवाहितांचे लग्न ठरेल. मन अशांत असेल. या आठवड्यात केलेले प्रवास यशस्वी ठरतील पण कुटुंबात तुम्हाला एकटेपणा जाणवेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.