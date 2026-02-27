Horoscope : मार्चच्या पहिल्याच आठवड्यात 4 राशींचा गोल्डन टाईम सुरु ! अचानक धनलाभ आणि करिअरमध्ये यश

Marathi Rashi Bhavishya : मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा ४ राशींना अत्यंत शुभ ठरणार आहे. 2 ते 8 मार्च 2026 मध्ये हा आठवडा अत्यंत खास असणार आहे, अनेक राशींना नशिबाची साथ मिळणार आहे. तर काही राशींसाठी हा अत्यंत वाईट जाणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .मेष रास : मेष राशीच्या व्यक्तींना हा आठवडा अतिशय सामान्य जाईल. तुम्ही अतिविचार कराल. काही कौटुंबिक अडचणींना सामोरे जाल. अनावश्यक काळजी करणे टाळा. समस्या समजून घ्या. .वृषभ रास : वृषभ राशीसाठी हा आठवडा मिश्र राहील. विवाहित व्यक्तींचे जीवन आनंदी असेल. नातेसंबंधांचे प्रेम वाढेल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना मेहनतीचे चांगले परिणाम पाहायला मिळतील. येणारे दिवस अतिशय उत्तम जातील. व्यवसायात असलेल्यांना चांगला नफा मिळेल. आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. .मिथुन रास : मिथुन राशीच्या लोकांसाठी नवा आठवडा नोकरी व्यवसायामध्ये यश मिळेल. आठवडा आनंदी असेल. तुमच्या जीवनात नवीन घटनांची अपेक्षा कराल. तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या. नेहमी व्यायाम करा. आर्थिक गोष्टींकडे लक्ष द्या. .कर्क रास :कर्क राशीच्या लोकांना आठवडा चांगला जाईल. तुमचं रोमँटिक लाईफ चांगलं असेल. आठवड्याच्या सुरुवातीला कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पूर्ण कराल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी योग्य तो मान मिळेल. आर्थिक स्थिती मजबूत असेल. .सिंह रास : सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा शुभ जाईल. तुम्हाला कामात यश मिळेल. तुमचं संवाद कौशल्य चांगले असेल. घरच्यांकडून पाठींबा मिळेल. समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करा. .कन्या रास :कन्या राशीच्या लोकांना आठवडा चांगला जाईल. प्रेमात असलेले जोडीदाराशी चांगले संबंध ठेवतील. त्यांच्याकडून सहकार्य मिळेल. नातेसंबंध चांगले होतील. कामातील नवीन दृष्टिकोन भविष्यात फायदेशीर ठरेल. .तूळ रास : हा आठवडा चांगला जाईल. जोडीदाराकडून सहकार्य मिळेल. नातेसंबंध चांगले होतील. नवीन संधी प्राप्त होतील. .वृश्चिक रास :हा आठवडा सामान्य जाईल. जोडीदाराबरोबर एखादी खरेदी कराल. नोकरी करणाऱ्यांना चांगल्या कामगिरीची संधी आहे. कामाचं कौतुक होईल. व्यावसायिकांना नवीन कल्पना सुचतील. .धनु रास :धनु राशीच्या लोकांना हा आठवडा सामान्य जाईल. तुम्हाला जीवनात नवीन अनुभव घेता येतील. काम करताना उत्साही असाल. शेअर बाजारात नवीन गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. .मकर रास :हा आठवडा फलदायी जाईल. कौटुंबिक जीवन आनंदी राहील. जोडीदाराचा सल्ला ऐका. एखादी छोटी पार्टी व्यावसायिक मित्रांबरोबर कराल. .कुंभ रास :कुंभ राशीच्या लोकांना हा आठवडा चांगला जाईल. तुम्हाला विविध गोष्टींमध्ये यश मिळेल. नोकरी व्यवसायात चांगले लाभ होतील. नातेवाईकांशी मतभेद होऊ शकतात. भाषेवर संयम बाळगा. .मीन रास :मीन राशीच्या लोकांना आठवडा सामान्य जाईल. कठोर मेहनतीचं यश मिळेल. तुमचा राग नियंत्रित करा. गोड आणि सकारात्मक संवाद फायदेशीर ठरेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.