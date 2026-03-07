संस्कृती

फक्त 8 दिवसांमध्ये पालटणार 3 राशींच्या रखडत्या नशिबाचा खेळ ! शुक्रादित्य राजयोगामुळे पडणार पैशांचा पाऊस

kimaya narayan
Marathi Rashi Bhavishya : प्रत्येकाच्या आयुष्यात काही ना काही अडचणी असतात. पण अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी एखादा चांगला योग जुळून आला की ती व्यक्ती यशस्वी होतेच. ज्योतिषशास्त्रात अशा योगांना राजयोग म्हटलं जातं. असाच एक महत्त्वपूर्ण राजयोग येत्या आठ दिवसांत तयार होणार असून 3 राशींच्या अडचणी यामुळे दूर होणार आहेत.

