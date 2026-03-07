फक्त 8 दिवसांमध्ये पालटणार 3 राशींच्या रखडत्या नशिबाचा खेळ ! शुक्रादित्य राजयोगामुळे पडणार पैशांचा पाऊस

Marathi Rashi Bhavishya : प्रत्येकाच्या आयुष्यात काही ना काही अडचणी असतात. पण अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी एखादा चांगला योग जुळून आला की ती व्यक्ती यशस्वी होतेच. ज्योतिषशास्त्रात अशा योगांना राजयोग म्हटलं जातं. असाच एक महत्त्वपूर्ण राजयोग येत्या आठ दिवसांत तयार होणार असून 3 राशींच्या अडचणी यामुळे दूर होणार आहेत. .येत्या 15 मार्चला अत्यंत शुभ राजयोग तयार होतो आहे. सूर्य मीन राशीत संक्रमण करणार असून त्यामुळे अत्यंत शुभ योग निर्माण होणार आहे. मीन राशीत आधीच शुक्र उपस्थित आहे. त्यामुळे या दोघांची युती होऊन शुक्रादित्य योग निर्माण होईल. याचा फायदा तीन राशींना होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .मिथुन रास :15 मार्चपासून सुरु होणारा शुक्रादित्य योग मिथुन राशीच्या लोकांना लाभदायी ठरेल. या राशीच्या लोकांची प्रगती होईल. कामाच्या ठिकाणी कौतुक होईल. वरिष्ठ सहकार्य करतील. व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी योग्य वेळ आहे. भागीदारीतून लाभ मिळेल. आर्थिक परिस्थिती चांगली असेल. वडिलांसोबतचे संबंध चांगले होतील. .तूळ रास :ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्रादित्य राजयोग तूळ राशीच्या लोकांसाठी फायद्याचं ठरणार आहे. सूर्य आणि शुक्राच्या युतीमुळे अविवाहित लोकांचे विवाहाचे योग जुळून येतील. व्यावसायिकांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. नोकरी बदलण्यासाठी योग्य वेळ आहे. आर्थिक योजना यशस्वी होतील. गुंतवणूक विचारपूर्वक करा. .मीन रास :मीन राशीच्या लोकांना ही युती फायद्याची ठरणार आहे. अडकलेले पैसे परत मिळतील. नोकरीत पदोन्नती मिळेल. चांगली पगारवाढ होईल. नवीन व्यवसाय करार होतील. गुंतवणुकीतून नफा मिळेल. कुटूंबात आनंदाचे वातावरण असेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.