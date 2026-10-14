Vastu Tips: कपाटाच्या वर चुकूनही ठेवू नका 'या' ५ गोष्टी; घरात येऊ शकते गरिबी आणि नकारात्मक ऊर्जा! जाणून घ्या वास्तुनियम...

Vastu Rules for Wardrobe: घरातील प्रत्येक वस्तूची योग्य जागा ठरलेली असते,पण बऱ्याचदा जागेच्या अभावामुळे किंवा योग्य माहिती नसल्यामुळे आपण घरातील कबाड किंवा न वापरलेल्या वस्तू कुठेही साठवून ठेवतो. अनेक घरांमध्ये कपाटाच्या वरच्या बाजूला सामान ठेवण्याची सवय असते. पण तुम्हाला माहीत आहे का, वास्तुशास्त्रानुसार कपाटाच्या वर काही ठराविक वस्तू ठेवणे अत्यंत अशुभ मानले जाते.अशा वस्तू घरात नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) आकर्षित करतात आणि त्यामुळे कुटुंबाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. जर तुम्हीही तुमच्या घरातील कपाटावर अशा गोष्टी ठेवत असाल, तर तुमची ही सवय आजच बदला. जाणून घ्या कोणत्या ५ गोष्टी कपाटावर कधीही ठेवू नयेत..कबाड किंवा टाकाऊ सामानबऱ्याचदा घराची स्वच्छता करताना किंवा जुन्या वस्तू साठवण्यासाठी लोक कपाटाच्या वर कबाड जमा करतात. वास्तुशास्त्रानुसार, लाकडी किंवा लोखंडी कपाटाच्या वर कधीही कबाड सामान ठेवू नये. कपाटात आपण आपले पैसे आणि दागिने ठेवतो, त्यामुळे त्याच्यावर कबाड साठल्यास माता लक्ष्मी रुसण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे घरात सतत धनहानी होऊ शकते..Vastu Tips: घराच्या मुख्य दारावर चुकूनही लावू नका 'या' देवतांचे फोटो; वास्तुशास्त्रानुसार ओढवू शकते मोठे संकट!.रिकामे बॉक्स किंवा कार्टनघरात नवीन वस्तू आल्यावर त्याचे बॉक्स किंवा कार्टन आपण तसेच राखून ठेवतो आणि ते कपाटावर फेकून देतो. वास्तुशास्त्रानुसार रिकाम्या बॉक्समध्ये नकारात्मक ऊर्जा अत्यंत वेगाने प्रवेश करते. कपाट हे संपत्ती आणि माता लक्ष्मीचे स्थान मानले जाते, त्यामुळे त्याच्यावर कधीही कोणतेही रिकामे डिब्बे किंवा खोकी ठेवू नयेत..फाटके-जुने कपडेजुने किंवा फाटके कपडे कधीही घरात निष्काळजीपणे पडून राहू नयेत. वास्तुच्या मते, अशा कपड्यांमध्ये नकारात्मक ऊर्जा मोठ्या प्रमाणात वास करते. जर तुम्ही हे कपडे कपाटावर किंवा घराच्या कोणत्याही भागात उघड्यावर ठेवत असाल, तर त्याच्या आसपासची ऊर्जा दूषित होते आणि त्याचा वाईट प्रभाव कुटुंबातील सदस्यांच्या प्रगतीवर पडतो.रिकाम्या सुटकेस किंवा ट्रॉली बॅग्जअनेक जण प्रवासात वापरल्या जाणाऱ्या रिकाम्या सुटकेस किंवा ट्रॉली बॅग वापर झाल्यानंतर थेट कपाटाच्या वर ठेवून देतात. वास्तुनुसार, कोणतीही वस्तू रिकामी ठेवून ती उंच जागेवर किंवा कपाटावर ठेवल्याने घरात चुकीच्या दिशेने ऊर्जेचा प्रवाह सुरू होतो. यामुळे घरात दुर्दैव ओढवू शकते आणि आर्थिक हानीचे योग बनू शकतात..गंज लागलेल्या लोखंडी वस्तूज्या लोखंडी वस्तूंना किंवा साहित्याला गंज (Rust) लागला आहे, अशा वस्तू कधीही घरात ठेवू नयेत. वास्तुशास्त्रानुसार गंज लागलेल्या लोखंडामध्ये राहूचा वास मानला जातो आणि यामुळे ग्रहदोष निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गंज लागलेल्या जुन्या लोखंडी वस्तू लगेच घराबाहेर फेकून देणे योग्य ठरेल.जर तुमच्याही घरात कपाटावर यापैकी कोणतीही वस्तू ठेवली असेल, तर वास्तुदोष टाळण्यासाठी ती आजच बाजूला करा आणि घर सकारात्मक ऊर्जेने समृद्ध ठेवा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: 'या' मूलांकांच्या सुनांसमोर सासूलाही घ्यावी लागते नमती बाजू; सासरच्या घरात चालतो फक्त यांचाच दबदबा! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.