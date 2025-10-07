Money Remedies 2025 : कार्तिक महिन्यात करा 6 उपाय, कधीच भासणार नाही पैश्यांची अडचण; जाणून घ्या नियम

Marathi Horoscope Prediction : कार्तिक महिन्यात हिंदू धर्माला विशेष महत्त्व दिल गेलं आहे. या महिन्यात भगवान विष्णू योग निद्रेतून जागे होतात. या महिन्याला श्रावण महिन्याप्रमाणेच पवित्र मानलं जातं. कार्तिक महिन्यात काही खास नियमांचं पालन केल्याने तुम्हाला धनप्राप्ती होईल. .कार्तिक महिन्यात शास्त्रात सांगितलेल्या नियमांचं पालन केल्याने तुम्हाला धन प्राप्ती होईलच पण लक्ष्मी मातेची कृपाही तुमच्यावर होईल. काय आहेत हे नियम जाणून घेऊया. .पंचांगानुसार 22 ऑक्टोबरला कार्तिक महिना सुरु होतोय. या दिवशी दिवाळी पाडवा आहे. या दिवशी काही राज्यात नवीन वर्षंही साजरं केलं जात. तर देवशयनी एकादशीला भगवान विष्णू योगनिद्रेतून जागे होतील. जाणून घेऊया कार्तिक महिन्याचे नियम. .कार्तिक महिन्यातच विशेष नियम आणि उपाय १ . या महिन्यात स्नानाला विशेष महत्त्व आहे. या महिन्यात पहाटे उठून स्नान केल्याने उत्तम आरोग्याची प्राप्ती होते आणि पुण्याचा लाभ होतो.२ . मदनपारिजातमध्ये लिहिलं आहे 'कार्तिकं सकलं मासं नित्यस्यनायी जितेंन्द्रिय:। जपन् हविष्यभुक्छान्त: सर्वपापै: प्रमुच्यते।।' म्हणजे या महिन्यात जी व्यक्ती इंद्रियांवर संयम ठेवून स्नान करते तसंच या महिन्यात गहू,मूग, दूध, दही आणि तुपापासून बनलेल्या पदार्थांचं दिवसातून किमान एकावेळेस सेवन करते त्याच्या सगळ्या पापांचं शमन होते. .3. घरातील आंघोळीच्या पाण्यात गंगाजल मिसळून शरीराची शुद्धी केल्याने पुण्यप्राप्ती होते. ४ . या महिन्यात भगवान विष्णूची पूजा करून एक महिना सात्विक आहार घ्यावा. या महिन्यात मांसाहार आणि दारूचे सेवन न केल्यास भगवान विष्णूंची कृपा होते. .५ . या महिन्यात पिंपळ, तुळस या झाडांच्या मुळाशी सकाळ, संध्याकाळ दिवा लावणे अतिशय शुभ आहे. यामुळे जीवनातील आर्थिक अडचणी दूर होतात. ६ . या महिन्यात गरजू व्यक्तीला तांदूळ दान करा. यामुळे चंद्राचा दोष दूर होतो. जर कुंडलीत चंद्र अशुभ असेल तर तो शुभ होतो. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..HOROSCOPE PREDICTION : येत्या 48 तासांत 'या' तीन राशी होणार बक्कळ श्रीमंत; वैभवलक्ष्मी मातेची होणार कृपा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.