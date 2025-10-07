संस्कृती

Money Remedies 2025 : कार्तिक महिन्यात करा 6 उपाय, कधीच भासणार नाही पैश्यांची अडचण; जाणून घ्या नियम

Hindu Month Kartik Money Remedies 2025 : कार्तिक महिन्याचं हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व आहे. या महिन्यात भगवान विष्णू योगनिद्रेतून जागे होतात. या महिन्यात केलेल्या उपायांनी धनाची वृद्धी होती.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Horoscope Prediction : कार्तिक महिन्यात हिंदू धर्माला विशेष महत्त्व दिल गेलं आहे. या महिन्यात भगवान विष्णू योग निद्रेतून जागे होतात. या महिन्याला श्रावण महिन्याप्रमाणेच पवित्र मानलं जातं. कार्तिक महिन्यात काही खास नियमांचं पालन केल्याने तुम्हाला धनप्राप्ती होईल.

Diwali Festival
Diwali
kartiki Ekadashi
Daily Rashi Bhavishya

