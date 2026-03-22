चार दिवसांनी निर्माण होणारा गजकेसरी योग 'या' चार राशींना करणार मालामाल ! आनंदाचे दिवस होणार सुरू

Marathi Rashi Bhavishya News : ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक ग्रह ठराविक काळानंतर नक्षत्र आणि राशी परिवर्तन करतो. याचा खूप मोठा परिणाम मानवी जीवनावर होतो. काही राशींवर हे परिवर्तन शुभ परिणाम करतात तर काही राशीवर अशुभ. येत्या तीन दिवसांत चंद्र राशी परिवर्तन करणार आहे. .ज्योतिषशास्त्रानुसार, सध्या गुरु ग्रह मिथुन राशीमध्ये आहे तर 25 मार्च 2026 ला सकाळी 06 वाजून 16 मिनिटांनी चंद्र मिथुन राशीमध्ये प्रवेश करेल. यामुळे गुरु आणि चंद्राची युती होऊन गजकेसरी राजयोगाची निर्मिती होईल. यातच चैत्र नवरात्री सुद्धा आहे. यामुळे हा योग चार राशीना लाभदायक ठरणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .मिथुन रास : मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हे परिवर्तन अत्यंत शुभ ठरणार आहे. या काळात तुमच्या आयुष्यात चांगल्या गोष्टी घडतील. अविवाहितांचे विवाह जुळतील. करियरमध्ये यश मिळेल. कामातील अडचणी दूर होतील. मनाप्रमाणे गोष्टी घडतील. तीर्थक्षेत्रांना भेट द्याल. पगारवाढ होईल आणि बढती मिळेल. स्पर्धापरीक्षेची तयारी करणाऱ्या लोकांना यश मिळेल. .कर्क रास : कर्क राशीच्या व्यक्तींना हे परिवर्तन अनुकूल ठरेल. तुमच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होतील. गुंतवणुकीत यश मिळेल. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांना चांगली बातमी मिळेल. अविवाहितांचे विवाह जुळतील. नोकरीच्या ठिकाणी सकारात्मक बदल घडतील. कुटुंबासोबत फिरायला जाल. धार्मिक यात्रा घडेल. मानसिक ताण दूर होईल. .धनू रास : हा राजयोग तुम्हाला लाभकारक ठरेल. तुम्ही सकारात्मक असाल. आत्मविश्वासात वाढ होईल. चांगली बातमी मिळेल. समाजात मानसन्मान वाढेल. आर्थिक स्थिती उत्तम असेल. कुटुंबात शुभकार्य पार पडेल. परदेशात जाण्याचा योग येईल. वैवाहिक जीवनात आनंदी असाल. .मीन रास : मीन राशीसाठी हा काळ शुभ असेल. आर्थिक समस्या दूर होतील. अडकलेली कामं पूर्ण होतील. नव्या नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या व्यक्तींना चांगली संधी मिळेल. पैसे वाढतील. कुटुंबासोबत प्रवास कराल. नोकरीत बढती मिळेल. आर्थिक स्थिति उत्तम असेल. करियरमध्ये यश मिळेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.