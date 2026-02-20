Weekly Horoscope : लक्ष्मी नारायण राजयोगामुळे 5 राशींना 'या' आठवड्यात नोकरीत मिळणार प्रोमोशन आणि पैशांची होणार बरसात

Marathi Rashi Bhavishya : फेब्रुवारी महिन्याचा 23 फेब्रुवारी ते 1 मार्च हा आठवडा करिअरच्या दृष्टीने पाच राशींना उत्तम जाणार आहे. या आठवड्यात कुंभ राशीत बुध आणि शुक्र ग्रहांची युती बनणार आहे.त्यामुळे लक्ष्मी राजयोग निर्माण होणार असून पाच राशींना याचा फायदा होणार आहे. कोणत्या आहेत या पाच लकी राशी जाणून घेऊया. .मेष रास :मेष राशीच्या लोकांना हा आठवडा आर्थिक दृष्टीने चांगला जाईल. या आठवड्याची सुरुवात नवीन व्यवसाय सुरु करण्याच्या दृष्टीने होईल. एखाद्या व्यपारात तुम्ही गुंतवणूक करू शकता. आठवड्याच्या अखेरीस कामाच्या ठिकाणी उत्तम कमाई होईल. मित्रांची साथ मिळेल. एखादे कर्ज घेण्यासाठी हा काळ अनुकूल आहे..मिथुन रास : हा आठवडा शुभ जाईल. अडकलेली कामं पुन्हा सुरु होतील. पैतृक संपत्तीचा लाभ मिळेल. नोकरी आणि बिझनेसमध्ये नवीन संधी मिळतील. एखाद्या धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल. आर्थिक दृष्टीने आठवडा चांगला जाईल. .तूळ रास : तूळ राशीसाठी आर्थिक बाबतीत हा चांगला जाईल. क्रिएटिव्ह क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला असेल. सुख-सोयींमध्ये वाढ होईल. संपत्तीचे नवीन मार्ग खुले होतील. नवीन गुंतवणूक कराल. करिअरमध्ये पदोन्नती मिळेल. वरिष्ठ कामाने खुश असतील..वृश्चिक रास : वृश्चिक राशीच्या लोकांना हा आठवडा आर्थिक दृष्टीने चांगला जाईल. कोणत्यातरी चांगल्या कामात यश मिळेल. एखाद्या शुभकार्यात पैसे खर्च कराल. आर्थिक बाबींमध्ये योग्य निर्णय घ्याल. एखाद्या अनुभवी व्यक्तीची मदत घ्याल. एखादी मनातील इच्छा पूर्ण होईल. आठवड्याच्या शेवटी एखादा लाभदायक करार कराल..कुंभ रास :आर्थिक बाबतीत हा आठवडा अनुकूल राहील. मित्रांसाठी पैसे खर्च कराल. सुख-सोयीच्या वस्तू खरेदी कराल. एखादा पैशांचा वाद सुरु असेल तर तो दूर होईल. कुणाच्याही बोलण्यात येऊन निर्णय घेऊ नका. मोठी गुंतवणूक करणे टाळा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.