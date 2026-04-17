Akshayy Tritiya 2026 : यंदाच्या अक्षय्य तृतीयेला एक नाही दोन राजयोगांचा धमाका ! 3 राशी होणार अफाट श्रीमंत

Marathi Rashi Bhavishya : हिंदू धर्मातील साडेतीन महत्त्वाच्या मुहूर्तांपैकी एक महत्त्वाचा मुहूर्त आणि सण म्हणजे अक्षय्य तृतीया. ज्योतिषशास्त्रानुसार, अक्षय्य तृतीयेला खूप महत्त्वपूर्ण बदल घडणार आहे. या अक्षय्य तृतीयेला 2 राजयोग तयार होणार आहेत. याचा फायदा तीन राशींना होणार आहे. .ज्योतिषशास्त्रानुसार, अक्षय तृतीयेला वृषभ राशीत शुक्र आणि चंद्राची युती होणार आहे त्यामुळे दोन राजयोगांची युती होणार आहे. ही अक्षय्य तृतीय विशेष असणार आहे. यंदाच्या अक्षय्य तृतीयेला म्हणजेच 19 एप्रिलला दुपारी 3:51 वाजता मालव्य राजयोग तयार होणार आहे तर त्यापूर्वी दुपारी 12:30 वाहत कलात्मक राजयोग तयार होणार आहे. यामुळे तीन राशींना खुप फायदा होणार आहे. .वृषभ रास : ज्योतिषशास्त्रानुसार यंदाची अक्षय्य तृतीय वृषभ राशीसाठी उत्तम काळ घेऊन येईल. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल, सुखसोयी आणि ऐश्वर्यात वाढ होईल. दीर्घकालीन आजार आणि समस्यांमधून मुक्तता मिळेल. जोडीदाराशी नातेसंबंध दृढ होतील आणि प्रेम वाढेल. .मिथुन रास : ज्योतिषशास्त्रानुसार या अक्षय्य तृतीयेला लक्ष्मी मातेच्या आशीर्वादाने आर्थिक लाभ होईल. जुन्या गुंतवणुकीतून लाभ होईल. करिअरमध्ये सुवर्णसंधी मिळेल. .तूळ रास : ज्योतिषशास्त्रानुसार अक्षय्य तृतीयेला तूळ राशीच्या लोकांच्या आर्थिक अडचणी दूर होतील. कामात यश मिळेल. कुटूंबाबरोबर चांगला वेळ घालवाल. श्रीमंतीकडे वाटचाल सुरु होईल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..