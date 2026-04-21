आज 21 एप्रिलला बनतोय गजकेसरी हा राजयोग ! पाच राशींना मिळणार प्रोमोशन, पैसा आणि आनंदाचा दिवस

Marathi Rashi Bhavishya : आज 21 एप्रिल 2025 ला मंगळवार असून आजच्या दिवसाचे देवता हनुमान आहेत. तर आज मंगळ ग्रहाचा प्रभाव मीन राशीवर असणार आहे. तर चंद्र मीन राशीत चतुर्थ भावात आहेत. चंद्र मिथुन राशीत प्रवेश केल्यामुळे गजकेसरी योग बनणार आहे. त्याचा फायदा पाच राशींना होणार आहे. कोणत्या आहेत या भाग्यशाली राशी जाणून घ्या. .वृषभ रास : वृषभ राशीच्या लोकांना आजचा दिवस करियरला नवीन दिशा देणारा ठरेल. तुमच्या मेहनतीची दखल अधिकारीवर्ग घेईल. करिअरमध्ये नवीन संधी मिळतील. सहकाऱ्यांची साथ मिळेल. आजचा दिवस उत्साहात जाईल. एखादी जुनी इच्छा पूर्ण होईल. उपाय - तांदुळाचे दान करा आणि दुधाचा टिळा लावा. .मिथुन रास : मिथुन राशीच्या लोकांना आजचा दिवस थोडा खर्चिक आणि आव्हानात्मक असेल. पण मध्यान्हानंतर दिवस चांगलं जाईल. तुमच्या नवीन योजनांना गती मिळेल. एखादी इच्छा पूर्ण होतील. नोकरीत मेहनतीचा फायदा होईल. एखादा छोटा प्रवास कराल. जोडीदाराची साथ मिळेल. उपाय - विष्णूसहस्त्रनामाचे पठण करा. .तूळ रास : तूळ राशीच्या लोकांना आजचा दिवस चंद्र आणि गुरुची युती तुमच्यासाठी शुभ असेल. आर्थिक लाभ होईल. भावंडांमुळे व्यवसायात वृद्धी होईल. नोकरी आणि कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला यश मिळेल. प्रोमोशन मिळू शकते. कुटूंब आणि काम उत्तम मॅनेज केल्यामुळे कुटूंबात आनंदाचे वातावरण असेल. कौटूंबिक जबाबदाऱ्या वाढतील. उपाय - हनुमान चाळिसेचे पठण करा. .धनु रास : धनु राशीच्या लोकांना आज लाभ आणि सुख दोन्ही मिळणार आहे. गजकेसरी योग्य तुमच्या सप्तम भावात बनतोय त्यामुळे करिअरमध्ये प्रचंड फायदा होईल. आर्थिक लाभ तुम्हाला मिळेल. नवीन संपर्क तयार होतील. वडील आणि काकांची साथ मिळेल. एखाद्या मंगल कार्यात सहभागी व्हाल. एखादी आनंदाची बातमी मिळेल. उपाय - तुळशीला दूधमिश्रित पाणी अर्पण करा. .मीन रास :मीन राशीच्या लोकांच्या अडकलेल्या कामांना गती मिळेल. आज तुम्ही आनंदी आणि उत्साही असाल. विरोधक शांत असतील. नोकरी शोधणाऱ्यांना सकारात्मक बातमी मिळेल. सुख सुविधांची प्राप्ती होईल. महिला जातकांना माहेरकडून लाभ होईल. मुलांकडून आनंदी मिळेल. प्रॉपर्टीशी संबंधित कामात यश मिळेल. उपाय - आज गायत्री मंत्राचा जप करा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.