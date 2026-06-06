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Horoscope : आज बनतोय रुचक आणि भद्र राजयोगाचा संयोग ! मेषसहित तीन राशींचा दिवस जाणार सोन्याचा

Today 6th June 2026 Lucky Zodiac Signs : आज 6 जूनला शनिवारी चंद्राचं धनिष्ठा नक्षत्रात संक्रमण होणार आहे. याशिवाय रुचक आणि भद्र राजयोगाचा संयोग होणार आहे. कोणत्या आहेत लकी राशी जाणून घेऊया.
Today 6th June 2026 Lucky Zodiac Signs

Today 6th June 2026 Lucky Zodiac Signs

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Rashi Bhavishya : आज 6 जूनला अशी ग्रहस्थिती बनणार आहे ज्यामुळे काही शुभ आणि अशुभ योग निर्माण होणार आहे. शनिवारी मकर राशीतून चन्द्र संक्रमण करून कुंभ राशीत जाणार आहे. या संक्रमणामुळे चंद्र श्रवण आणि धनिष्ठा नक्षत्रातून संक्रमण करणार आहे. राहू आणि चंद्राची युती असल्यामुळे ग्रहण योग तयार होणार आहे. याबरोबरच मंगळ, बुध आणि गुरुबरोबर तीन राजयोग बनणार आहे. आज मंगळ मेष राशीत संक्रमण करून रुचक राजयोग निर्माण करणार आहे. मिथुन राशीमध्ये बुधमुळे भद्र राजयोग तयार होणार आहे. कर्क राशीत गुरु असल्यामुळे आज हंस राजयोग तयार होणार आहे. जाणून घेऊया आजच सगळ्या राशींचं राशिभविष्य.

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