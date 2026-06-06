Horoscope : आज बनतोय रुचक आणि भद्र राजयोगाचा संयोग ! मेषसहित तीन राशींचा दिवस जाणार सोन्याचा

Marathi Rashi Bhavishya : आज 6 जूनला अशी ग्रहस्थिती बनणार आहे ज्यामुळे काही शुभ आणि अशुभ योग निर्माण होणार आहे. शनिवारी मकर राशीतून चन्द्र संक्रमण करून कुंभ राशीत जाणार आहे. या संक्रमणामुळे चंद्र श्रवण आणि धनिष्ठा नक्षत्रातून संक्रमण करणार आहे. राहू आणि चंद्राची युती असल्यामुळे ग्रहण योग तयार होणार आहे. याबरोबरच मंगळ, बुध आणि गुरुबरोबर तीन राजयोग बनणार आहे. आज मंगळ मेष राशीत संक्रमण करून रुचक राजयोग निर्माण करणार आहे. मिथुन राशीमध्ये बुधमुळे भद्र राजयोग तयार होणार आहे. कर्क राशीत गुरु असल्यामुळे आज हंस राजयोग तयार होणार आहे. जाणून घेऊया आजच सगळ्या राशींचं राशिभविष्य. .मेष रास :मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचं मंगळाचं संक्रमण तुम्हाला शुभ जाईल. तुम्ही उत्तम काम कराल. अधिकारीवर्ग तुमचं कौतुक करतील. आर्थिक बाबतीत दिवस सामान्य असेल. पण नंतर तुम्हाला थोडा खर्च होईल. वैवाहिक जीवन प्रेमपूर्ण असेल. पण रागावर कंट्रोल ठेवावा. लागेल जमिनीसंबंधित कामात यश मिळेल. सामाजिक प्रभावात वाढ होईल. उपाय - आज खिचडीचे सेवन करा. घर काम करणाऱ्या व्यक्तींना खिचडी खाऊ घाला..वृषभ रास : वृषभ राशीच्या लोकांना आज मेहनतीतून लाभ देईल. मनोरंजन आणि शौक करण्याकडे तुमचा कल असेल. कला आणि साहित्य क्षेत्रात रुची घ्याल. जीवनसाथीबरोबर सामंजस्य असेल. कारभारात चांगली स्थिती असेल. दिवसाचा दुसरा भाग चांगला असेल. चतुर बोलणे फायदेशीर ठरेल. उपाय - तेल आणि काळे वस्त्र घरी येऊ नका. हनुमान चालीसेचे पठण करा..मिथुन रास : आज मिथुन राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस खूप चांगला जाईल. आज तुम्ही काम वेळेत उरकण्यासाठी उत्सुक असाल. आर्थिक बाबतीत केलेले प्रयत्न सफल होतील. कमाईत वाढ होईल. अडकलेले पैसे परत मिळतील. मुलांकडून आनंदाची बातमी मिळेल. कुटुंबाबरोबर चांगला वेळ घालवाल. एखाद्या जुन्या समस्येचं निदान होईल. बरेच दिवस विचार करत असलेलं काम पूर्ण होईल. उपाय - पिंपळाच्या झाडाला पाणी द्या. 7 वेळा प्रदक्षिणा घाला..कर्क रास :कर्क राशीच्या लोकांची आत्मिक उन्नती होईल. तुमचं मन अध्यात्माकडे आकर्षित होईल. धार्मिक यात्रा कराल. शिक्षण, पठण करण्यात लक्ष द्याल. बुद्धी आणि ज्ञानाचा फायदा होईल. तुमची आर्थिक परिस्थिती ठीक असेल. तुमचं कौटुंबिक जीवन आनंदी असेल. मित्रांचा पाठींबा मिळेल. जवळच्या नातेवाईकांना भेटाल. आवडत्या पदार्थांचा आस्वाद घ्याल. रागाच्या भरात कोणतेही निर्णय घेऊ नका. उपाय - वडीलधाऱ्या व्यक्तीचा आशीर्वाद घ्या. चंदनाचं अत्तर लावा. .सिंह रास :आजचा दिवस संमिश्र जाईल. महत्त्वाची कामं पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. काही कारणामुळे काही काम अडकतील. अनावश्यक आणि अनपेक्षित खर्च होतील. मित्र विरोधकासारखे वदगतील. तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. जोडीदाराशी मतभेद होतील. राजनैतिक बाबी आणि राजकीय क्षेत्रात यश मिळू शकत. उपाय - काचेचा गोळा जवळ ठेवा..कन्या रास : आज 6 जूनला दिवस संमिश्र जाईल. तुम्हाला आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. शरीरात अस्वस्थता जाणवेल. कामाच्या ठिकाणी अनुकूल परिस्थितीचा फायदा होईल. तुमचं जीवन सुखद होईल. तुम्ही मनोरंजक क्षणांचा आनंद घ्याल. एखादी भेटवस्तू मिळेल. दिवसाच्या उत्तरार्धात काही मानसिक गोंधळ होईल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद ठेवा. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवणं आवश्यक आहे. उपाय - राहूच्या ओम राम राहवे नमः मंत्राचा जप करा. शिवाला अभिषेक करा. .तूळ रास :आज 6 जूनला तूळ राशीच्या लोकांना दिवस चांगला जाईल. तुम्ही तुमच्या जीवनात एखादा वेगळा निर्णय घ्याल. नातेवाईकांशी समन्वय राख. काहीजण तुमची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करतील. आर्थिक बाबतीत खर्च वाढेल. मुलांच्या आरोग्याची काळजी घ्या. तुमच्या मदतीची अपेक्षा लोक करतील. तुम्हाला जोडीदाराकडून सरप्राईज मिळेल.उपाय - तुम्ही शनी स्तोत्राचं पठण करा. तामसिक पदार्थ खाऊ नका. .वृश्चिक रास : वृश्चिक राशीच्या लोकांना त्यांची कामं पूर्ण करण्याकडे आज लक्ष द्यावं लागेल. तुमची मनस्थिती द्विधा असेल. तुम्ही लहान आणि लांबच्या प्रवासाला जाऊ शकता. भावंडांकडून पाठींबा मिळेल. तुम्ही धाडसी निर्णय घ्याल. खाण्याच्या सवयींमध्ये संयम ठेवा. मूळव्याधीचा त्रास होईल. तुम्हाला अपचन आणि पोटाशी संबंधित समस्या जाणवतील. आर्थिक परिस्थिती सामान्य असेल. उपाय - पिंपळाच्या झाडाला पाणी अर्पण करा आणि हनुमान चालीसा वाचा. .धनु रास :आज चंद्र तुमच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या भावातून भ्रमण करेल. दिवसाचा पूर्वार्ध चांगला असेल तर दुसऱ्या भागात काही जोखमीचे निर्णय घ्यावे लागतील. आजचा दिवस खर्चिक जाईल. आरोग्याची काळजी घ्या. मित्र आणि शेजाऱ्यांचा पाठींबा मिळतील. तुम्ही नवीन काहीतरी सुरु करा. तुम्हाला जोडीदाराचा पाठींबा मिळेल. धार्मिक कार्यांमधील आवड कमी होईल. उपाय - शनी स्तोत्राचे पठण करा. .मकर रास :आजचा दिवस साधारण जाईल. गुरुची दृष्टी तुम्हाला आनंदी ठेवेल. धार्मिक आणि अध्यात्मिक बाबतीत रस वाटेल. तुमचं नेहमीप्रमाणे काम सुरु राहील. आर्थिक परिस्थिती संतुलित असेल. व्यवसायात चांगली कमाई कराल. सासरच्या मंडळींचा पाठींबा मिळेल. उपाय - पिंपळाच्या झाडाला तिळाचे पाणी अर्पण करा. .कुंभ रास :आज तुम्हाला दिवस सुखद जाईल. चंद्र राशीत बाराव्या भावात संक्रमण करेल. तुम्हाला खर्च आणि आरोग्याचा विचार करा. निर्णय काळजीपूर्वक घ्या. घाईने निर्णय घेऊ नका. तुम्हाला तुमच्या विरोधकांपासून सावध राहा. प्रेमासाठी हा दिवस चांगला आहे. तुमच्या बोलण्यावर तुम्हाला नियंत्रण ठेवावं लागेल. तांत्रिक ज्ञानाचा फायदा होईल. उपाय- तुपात काळे तीळ मिसळून ओम नमो भगवते वासुदेवाय हा मंत्र म्हणत भगवान विष्णूला अर्पण करा..मीन रास :मीन राशीसाठी हा दिवस संमिश्र असेल. तुम्हाला संयम काम करावं लागेल. नवीन काम सुरु करण्याऐवजी चालू असलेलं काम नीट करा. दिवसाच्या उत्तरार्धात जुना मुद्दा पुन्हा उद्भवू शकेल. अनपेक्षित खर्च होतील. जोडीदाराबरोबर वाद होईल. शहाणपणाने आणि व्यावहारिक वागा. कर्ज घेऊ नका. शेजाऱ्यांकडून मदत मिळेल.उपाय - तुम्ही गरजू लोकांना अन्नदान करा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.. 'या' आद्याक्षराने नाव सुरु होणारे लोक असतात स्वतःच्या मर्जीचे मालक ! अत्यंत हुशार आणि श्रीमंत होणारे लोक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.