संस्कृती

Today Panchang : आजचे पंचांग 5 जून 2026!सर्वार्थसिद्धी योगासह जाणून घ्या राहुकाळ आणि शुभ मुहूर्त

Today Panchang 5 June 2026 : आजच्या पंचांगातून जाणून घ्या सर्वार्थसिद्धी योग, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ आणि दिवसातील महत्त्वाचे धार्मिक संकेत!
Panchang

panchang

Sakal

गौरव देशपांडेAarti Badade
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:००

☀️ सूर्यास्त – १९:०४

🌞 चंद्रोदय – २३:१२

⭐ प्रात: संध्या – ०४:४८ ते ०६:००

⭐ सायं संध्या – १९:०४ ते २०:१६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:२७

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०४ ते २१:१५

⭐ निशीथ काळ – ००:१० ते ००:५३

⭐ राहु काळ – १०:५४ ते १२:३२

⭐ यमघंट काळ – १५:४८ ते १७:२६

Loading content, please wait...
horoscope
Daily Rashi Bhavishya
Panchang
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Zodiac Signs Forecast