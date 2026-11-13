Horoscope 14 November 2026 : आजचा दिवस ५ राशींसाठी ठरणार खास! धनलाभासह करिअरमध्येही प्रगती; वाचा १२ राशींचं भविष्य

आजचा दिवस काही राशींसाठी प्रगती आणि आर्थिक लाभाच्या संधी घेऊन येऊ शकतो, तर काहींना कामाच्या ठिकाणी आणि आर्थिक व्यवहारांत सावध राहावं लागेल. नोकरी, व्यवसाय, कुटुंब आणि आरोग्य अशा वेगवेगळ्या बाबतींत ग्रहांची स्थिती महत्त्वाची ठरू शकते. काहींना नवीन काम सुरू करण्याची संधी मिळेल, तर काहींनी महत्त्वाचे निर्णय घेताना घाई टाळणं गरजेचं आहे. चला तर जाणून घेऊया, आजचा दिवस मेष ते मीन या १२ राशींसाठी कसा असेल..मेष राशी : मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस उत्साहाचा असेल. नशिबाची साथ मिळाल्याने कामातील जबाबदाऱ्या चांगल्या प्रकारे पार पाडता येतील. नवीन काम सुरू करण्यासाठी वेळ अनुकूल आहे. मित्रांची मदत मिळेल आणि आर्थिक स्थितीही मजबूत राहण्याची शक्यता आहे. धार्मिक प्रवासाचे योग आहेत..वृषभ राशी : आज कोणताही निर्णय घेताना घाई करू नका. व्यवसायात व्यवहार किंवा करार करण्यापूर्वी नीट विचार करा. कुटुंबातील लोकांचा सल्ला उपयोगी ठरेल. कामाचा अतिरिक्त ताण घेणं टाळा. आरोग्याकडेही लक्ष द्या..Mangal Nakshatra 2026 : आजपासून 'या' 5 राशींवर मंगळदेव प्रसन्न! पुनर्वसू नक्षत्रातील प्रवेशाने उघडणार प्रगतीची दारे; तुमचे नशीब पालटणार?.मिथुन राशी : मिथुन राशीसाठी दिवस सकारात्मक राहील. भागीदारीच्या कामात यश मिळू शकतं. कामाच्या ठिकाणी तुमचा प्रभाव वाढेल. जवळच्या व्यक्तींशी मनमोकळा संवाद होईल. मात्र, कोणत्याही गोष्टीचा हट्ट धरू नका..कर्क राशी : कामात शिस्त आणि संयम ठेवावा लागेल. आर्थिक व्यवहार करताना काळजी घ्या. गुंतवणुकीचे निर्णय विचारपूर्वक घ्या. अनावश्यक खर्च टाळून बजेटनुसार पैसे खर्च करा..सिंह राशी : सिंह राशीच्या लोकांसाठी दिवस आनंदाचा ठरू शकतो. मित्र आणि कुटुंबीयांची साथ मिळेल. आर्थिक लाभाचे संकेत आहेत. जुन्या मतभेदांवर तोडगा निघू शकतो. प्रेमसंबंधांमध्येही सकारात्मकता राहील..कन्या राशी : काम आणि कुटुंब यांच्यात योग्य समतोल राखा. महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व बाजू तपासून पाहा. घरातील ज्येष्ठांचा सल्ला फायदेशीर ठरेल. बोलताना नम्रता ठेवा.तूळ राशी : करिअर आणि व्यवसायात प्रगतीच्या संधी मिळू शकतात. नवीन लोकांशी ओळखी होतील. सामाजिक क्षेत्रात तुमचा प्रभाव वाढेल. आळस बाजूला ठेवून ध्येयावर लक्ष केंद्रित करा..वृश्चिक राशी : कुटुंबातील वातावरण आनंदी राहील. नातेवाईकांशी संबंध अधिक दृढ होतील. एखाद्या शुभ कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते. दिलेली आश्वासनं पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा.धनु राशी : करिअर आणि व्यवसायासाठी दिवस चांगला राहू शकतो. आर्थिक प्रयत्नांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. भागीदारीच्या कामांना गती मिळेल. मात्र, आरोग्यासाठी खाण्यापिण्याच्या सवयींकडे लक्ष द्या..मकर राशी : आर्थिक व्यवहारांमध्ये विशेष काळजी घ्या. फसवणूक होणार नाही याची खबरदारी घ्या. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. कोणत्याही व्यवहाराची कागदपत्रं व्यवस्थित तपासा. सहकाऱ्यांची मदत मिळू शकते.कुंभ राशी : कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस यश देणारा ठरू शकतो. व्यवसायात नफ्याच्या संधी मिळतील. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी नेतृत्व करण्याची संधी मिळेल. कुटुंबात आनंदाचं वातावरण राहील..Haridwar Ardha Kumbha 2027साठी वन विभागाचा विशेष ॲक्शन प्लॅन; भाविकांच्या सुरक्षेसाठी हत्तींवर राहणार 'रेडिओ कॉलर'ची नजर.मीन राशी : मीन राशीच्या लोकांना आज कामात चांगले परिणाम मिळू शकतात. वरिष्ठांशी संबंध सुधारतील. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे निर्णय घेताना अनुभवाचा उपयोग होईल. आर्थिक बाबतीतही समाधानकारक स्थिती राहू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.