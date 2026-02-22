संस्कृती

Horoscope : आज बनतोय मंगळाच्या कुंभ राशीतील संक्रमणामुळे बनतोय पंचग्रही योग; 5 राशींवर होणार पैशांची बरसात

Top 5 Lucky Zodiac Signs Get Blessed By Panchagrahi Rajyog : आज मंगळ ग्रहाचं संक्रमण कुंभ राशीमध्ये होत असून पंचग्रही योग तयार होतोय. याचा फायदा पाच राशींना होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया.
Top 5 Lucky Zodiac Signs Get Blessed By Panchagrahi Rajyog

Top 5 Lucky Zodiac Signs Get Blessed By Panchagrahi Rajyog

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Rashi Bhavishya : आज 23 फेब्रुवारीला मंगळ ग्रहाचं कुंभ राशीत संक्रमण होणार आहे. यामुळे पंचग्रही योगाची निर्मिती होणार असून या दुर्मिळ राजयोगामुळे पाच राशींना लाभ होणार आहे. या पाचही राशींना आर्थिक, सामाजिक आणि वैयक्तिक लाभ होणार आहेत. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया.

