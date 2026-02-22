Horoscope : आज बनतोय मंगळाच्या कुंभ राशीतील संक्रमणामुळे बनतोय पंचग्रही योग; 5 राशींवर होणार पैशांची बरसात

Marathi Rashi Bhavishya : आज 23 फेब्रुवारीला मंगळ ग्रहाचं कुंभ राशीत संक्रमण होणार आहे. यामुळे पंचग्रही योगाची निर्मिती होणार असून या दुर्मिळ राजयोगामुळे पाच राशींना लाभ होणार आहे. या पाचही राशींना आर्थिक, सामाजिक आणि वैयक्तिक लाभ होणार आहेत. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .मेष रास : मेष राशीच्या अकराव्या भावात या पंचग्रही योगाची निर्मिती होणार आहे. या दरम्यान भागीदारीमधील कामातून तुम्हाला लाभ होईल. टीम वर्कमध्ये यश मिळेल. एखादी मोठी जबाबदारी मिळेल. करिअरच्या बाबतीत तुमची एखादी इच्छा पूर्ण होईल. विरोधकांवर विजय मिळवलं. व्यापाऱ्यांना उद्याचा दिवस अत्यंत लाभदायक जाईल. अनेक मार्गातून धनप्राप्ती होईल. .वृषभ रास : पंचग्रही योग वृषभ राशीच्या दहाव्या भावात बनत आहे. यामुळे तुम्ही तुमच्या करिअरमध्ये एखादा मोठा निर्णय घ्याल. तुम्हाला या निर्णयामुळे पुढे प्रतिष्ठा प्राप्त होऊ शकते. नोकरीत प्रोमोशन किंवा नवीन जबाबदारी मिळेल. व्यापारात उन्नती कशी होईल याचा वसिहर करा. तुमच्या अनुभवानुसार टीमचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी तुम्हाला मिळेल. करिअरमध्ये प्रगती होईल. कमाईत वाढ होईल. .मिथुन रास : मिथुन राशीच्या नवव्या भावात हा योग बनतोय. त्यामुळे करिअरसंबंधी प्रवास घडतील. परदेशात व्यापार करणाऱ्या लोकांना चांगला नफा मिळेल. गेल्या जन्मीच्या चांगल्या कर्मांचा लाभ तुम्हाला मिळेल. आर्थिक बाबतीत शॉर्टकट घेणे टाळा. मेहनतीने यश मिळेल. शिक्षणासंबंधी प्रवास घडतील. .कन्या रास : कन्या राशीच्या सहाव्या भावात हा योग तयार होतोय. या दरम्यान भाग्याची साथ मिळेल. कायदेशीर लढाईत तुमचा विजय होईल. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या व्यक्तींना यश मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी ही युती लाभदायक आहे. पण खर्चात वाढ होईल. पण याचा परिणाम तुमच्या आर्थिक स्थितीवर होणार नाही. कौटूंबिक जबाबदाऱ्या वाढतील. .धनु रास : धनु राशीच्या तिसऱ्या भावात हा योग बनतोय. या दरम्यान तुमच्या संवादकौशल्यात उत्तम प्रगती होईल. आर्थिक निर्णय यशस्वी होतील. करिअरमध्ये प्रगती होईल. पत्रकारिता आणि सोहसील मीडिया क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांचा प्रभाव वाढेल. सततच्या प्रयत्नांमुळे कमाईत वाढ होईल. घाईघाईत निर्णय घेऊ नका. विचार न करता निर्णय घेऊ नका महागात पडेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.