Panchang 1 December 2025: आजच्या दिवशी शिवकवच स्तोत्र पठण व 'सों सोमाय नमः' या मंत्राचा जप करावा

Panchang 1 November 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:५४

☀ सूर्यास्त – १७:५२

🌞 चंद्रोदय – १४:४६

⭐ प्रात: संध्या – ०५:४२ ते ०६:५४

⭐ सायं संध्या – १७:५२ ते १९:०४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२८ ते १५:४०

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५२ ते २०:२८

⭐ निशीथ काळ – २३:५६ ते ००:४९

⭐ राहु काळ – ०८:१६ ते ०९:३८

⭐ यमघंट काळ – ११:०० ते १२:२३

