Panchang 1 October 2025: ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र दान करावे

What is the shubh muhurat on 1 October 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
गौरव देशपांडे
What is the shubh muhurat on 1 October 2025 :

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२७

☀ सूर्यास्त – १८:१९

🌞 चंद्रोदय – १४:१८

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१५ ते ०६:२७

⭐ सायं संध्या – १८:१९ ते १९:३१

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३४ ते १५:५६

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१९ ते २०:४४

⭐ निशीथ काळ – २३:५८ ते ००:४७

⭐ राहु काळ – १२:२३ ते १३:५२

⭐ यमघंट काळ – ०७:५६ ते ०९:२५

