Panchang 10 April 2026 : शुक्रवार पंचांग! राहू काळ, शुभ वेळा आणि चंद्रबळ जाणून घ्या

Today Panchang : आजचे पंचांग 2026 जाणून घ्या. तिथी, नक्षत्र, राहू काळ, शुभ-अशुभ वेळा, उपासना आणि धार्मिक माहिती एका ठिकाणी. तुमच्या दिवसाची योग्य योजना करा.
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२५

☀ सूर्यास्त – १८:४७

🌞 चंद्रोदय – २५:५८

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१३ ते ०६:२५

⭐ सायं संध्या – १८:४७ ते १९:५९

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:१८

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४७ ते २१:०६

⭐ निशीथ काळ – ००:१२ ते ००:५९

⭐ राहु काळ – ११:०३ ते १२:३६

⭐ यमघंट काळ – १५:४१ ते १७:१४

