Panchang 10 December 2025: आजच्या दिवशी विष्णुसहस्रनाम स्तोत्राचे पठण व ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:००

☀ सूर्यास्त – १७:५४

🌞 चंद्रोदय – २३:३४

⭐ प्रात: संध्या – ०५:४८ ते ०७:००

⭐ सायं संध्या – १७:५४ ते १९:०६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३२ ते १५:४३

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५४ ते २०:३१

⭐ निशीथ काळ – ००:०० ते ००:५३

⭐ राहु काळ – १२:२७ ते १३:४८

⭐ यमघंट काळ – ०८:२१ ते ०९:४३

