Panchang 11 December 2025: आजच्या दिवशी हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे

Panchang 11 December 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०१

☀ सूर्यास्त – १७:५५

🌞 चंद्रोदय – २४:२६

⭐ प्रात: संध्या – ०५:४८ ते ०७:०१

⭐ सायं संध्या – १७:५५ ते १९:०६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३२ ते १५:४३

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५५ ते २०:३१

⭐ निशीथ काळ – ००:०० ते ००:५३

⭐ राहु काळ – १३:४८ ते १५:१०

⭐ यमघंट काळ – ०७:०१ ते ०८:२१

