Panchang 11 September 2025: आजच्या दिवशी पिवळ्या रंगाचे वस्त्रे परिधान करावे

What is the shubh muhurat on 11 September 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
Panchang 11 September 2025:



गौरव देशपांडे
What is the shubh muhurat on 11 September 2025 :

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२५

☀ सूर्यास्त – १८:३६

🌞 चंद्रोदय – २१:१७

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१३ ते ०६:२५

⭐ सायं संध्या – १८:३६ ते १९:४८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४३ ते १६:०९

⭐ प्रदोषकाळ – १८:३६ ते २०:५७

⭐ निशीथ काळ – ००:०६ ते ००:५४

⭐ राहु काळ – १४:०१ ते १५:३३

⭐ यमघंट काळ – ०६:२५ ते ०७:५६

Panchang

