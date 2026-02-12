संस्कृती

Panchang 12 February 2026: आजच्या दिवशी दत्तात्रेय वज्रकवच या स्तोत्राचे पठण आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा

गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०८

☀ सूर्यास्त – १८:३०

🌞 चंद्रोदय – २७:५१

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५६ ते ०७:०८

⭐ सायं संध्या – १८:३० ते १९:४२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:१३

⭐ प्रदोषकाळ – १८:३० ते २१:०१

⭐ निशीथ काळ – ००:२३ ते ०१:१४

⭐ राहु काळ – १४:१४ ते १५:३९

⭐ यमघंट काळ – ०७:०८ ते ०८:३३

