Panchang 12 February 2026: आजच्या दिवशी दत्तात्रेय वज्रकवच या स्तोत्राचे पठण आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:०८☀ सूर्यास्त – १८:३०🌞 चंद्रोदय – २७:५१⭐ प्रात: संध्या – ०५:५६ ते ०७:०८⭐ सायं संध्या – १८:३० ते १९:४२⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:१३⭐ प्रदोषकाळ – १८:३० ते २१:०१⭐ निशीथ काळ – ००:२३ ते ०१:१४⭐ राहु काळ – १४:१४ ते १५:३९⭐ यमघंट काळ – ०७:०८ ते ०८:३३.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:४९ ते १४:१४ 💰💵अमृत मुहूर्त– १४:१४ ते १५:३९ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४२ ते १५:२८🌞 ग्रहमुखात आहुती – राहु (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – १२:२३ पर्यंत क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – उत्तरायणऋतु – शिशिरमास – माघपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – दशमी (१२:२३ नं.) एकादशीवार – गुरुवारनक्षत्र – ज्येष्ठा (१३:३८ नं.) मूळयोग – हर्षण (२६:४८ नं.) वज्रकरण – भद्रा (१२:२२ नं.) बवचंद्र रास – वृश्चिक (१३:३८ नं. धनु)सूर्य रास – मकर (२७:२७ नं.कुंभ)गुरु रास – मिथुन📌 दिनविशेष – भद्रा १२.२२ प., रवि कुंभेत २७.२७, मु.३०, समसंज्ञक, कुंभेत सूर्य असताना महिनाभर केशकर्तन वर्ज्य, भैरीचा उत्सव (भुदरगड), एकादशी श्राद्ध.✅विशेष👉ज्योतिषशास्त्र, अध्यात्म याविषयी विविध मुद्द्यांवर आधारित व्हिडीओजची मालिका आम्ही घेऊन येतो आणि जागरूक प्रेक्षक त्या माहितीवर आधारित आपल्या शंका वेळोवेळी उपस्थित करतात. त्यांचे निरसन विस्तृत पद्धतीने करण्याच्या हेतूने 'उत्तरे यथासांग' ही मालिका आम्ही सुरु केली आहे.प्रस्तुत भागामध्ये ज्योतिषशास्त्राच्या आधारे भविष्यात होणाऱ्या आजारांविषयी कसे जाणून घेता येते, ग्रहपीडेवर उपाय कोणते, त्याचबरोबर कोणत्या कृत्याला शास्त्रामध्ये कोणती शिक्षा सांगितली आहे अशा विविध प्रश्नांची उत्तरे देत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे. बघा खालील यूट्यूब लिंक वर-https://youtu.be/wV9_F_pQuUI?si=yBOmcysXX59dpLV8👉 शुभाशुभ दिवस - अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - एकादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – दत्तात्रेय वज्रकवच या स्तोत्राचे पठण आणि 'बृं बृहस्पतये नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कन्या , वृश्चिक , मकर , कुंभ — या राशींना १३:३८ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मिथुन , कर्क , तुळ , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना १३:३८ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.