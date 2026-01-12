संस्कृती
Panchang 13 January 2026: आजच्या दिवशी शिव कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा
Panchang 13 January 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*
☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार
☀ सूर्योदय – ०७:१३
☀ सूर्यास्त – १८:११
🌞 चंद्रोदय – २६:२८
⭐ प्रात: संध्या – ०६:०१ ते ०७:१३
⭐ सायं संध्या – १८:११ ते १९:२३
⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १५:५९
⭐ प्रदोषकाळ – १८:११ ते २०:४७
⭐ निशीथ काळ – ००:१५ ते ०१:०८
⭐ राहु काळ – ०८:३५ ते ०९:५७
⭐ यमघंट काळ – ११:१९ ते १२:४२