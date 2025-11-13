Panchang 13 November 2025: आजच्या दिवशी सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य दान करावे

संस्कृती

गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:४३

☀ सूर्यास्त – १७:५३

🌞 चंद्रोदय – २५:४१

⭐ प्रात: संध्या – ०५:३१ ते ०६:४३

⭐ सायं संध्या – १७:५३ ते १९:०५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२५ ते १५:३९

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५३ ते २०:२७

⭐ निशीथ काळ – २३:५२ ते ००:४३

⭐ राहु काळ – १३:४१ ते १५:०५

⭐ यमघंट काळ – ०६:४३ ते ०८:०६

