Panchang 13 october 2025: आजच्या दिवशी शिवकवच स्तोत्र पठण व ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 13 October 2025 : !!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:३१☀ सूर्यास्त – १८:०९🌞 चंद्रोदय – २४:०१⭐ प्रात: संध्या – ०५:१९ ते ०६:३१⭐ सायं संध्या – १८:०९ ते १९:२१⭐ अपराण्हकाळ – १३:२९ ते १५:४९⭐ प्रदोषकाळ – १८:०९ ते २०:३७⭐ निशीथ काळ – २३:५५ ते ००:४४⭐ राहु काळ – ०७:५८ ते ०९:२५⭐ यमघंट काळ – १०:५२ ते १२:२०.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:१४ ते १६:४१ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०६:३१ ते ०७:५८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:१६ ते १५:०२🌞 ग्रहमुखात आहुती – गुरु (शुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात🕉 शिववास – श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – आश्विनपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – सप्तमी (१६:५१ नं.)अष्टमीवार – सोमवारनक्षत्र – आर्द्रा (१६:३३ नं.)पुनर्वसूयोग – परिघ (१२:०० नं.)शिवकरण – बव (१६:५१ नं.) बालवचंद्र रास – मिथुनसूर्य रास – कन्यागुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – कालाष्टमी, प.प. दिक्षितस्वामी पुण्यतिथी औरवाड-नृसिंहवाडी, नवनारायण जन्म, दंपतीअष्टमी (चंद्रोदयव्यापिनी), रवियोग १६.३३ प.👉 विशेष- दिवाळीतील 'लक्ष्मीपूजन' नक्की किती तारखेला करावे ? बघा खालील लिंक वर-https://youtube.com/shorts/qbOxSxZJHMU?si=NlmQApHV_Vo824Td👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - सप्तमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – शिवकवच स्तोत्र पठण व 'सों सोमाय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, श्वेतवस्त्र, घृताने भरलेला कुंभ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – आवळा, कडुलिंब🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे .