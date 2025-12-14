Panchang 14 Decemebr 2025: आजच्या दिवशी सूर्यमंडल स्तोत्राचे पठण व ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 14 Decemebr 2025: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:०२☀ सूर्यास्त – १७:५६🌞 चंद्रोदय – २६:५३⭐ प्रात: संध्या – ०५:५० ते ०७:०२⭐ सायं संध्या – १७:५६ ते १९:०८⭐ अपराण्हकाळ – १३:३४ ते १५:४५⭐ प्रदोषकाळ – १७:५६ ते २०:३३⭐ निशीथ काळ – ००:०२ ते ००:५५⭐ राहु काळ – १६:३४ ते १७:५६⭐ यमघंट काळ – १२:२९ ते १३:५० .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:४५ ते ११:०७ 💰💵अमृत मुहूर्त– ११:०७ ते १२:२९ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:१८ ते १५:०१🌞 ग्रहमुखात आहुती – राहु (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – २२:१५ पर्यंत क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – हेमंतमास – मार्गशीर्षपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – दशमी (२२:१५ नं.) एकादशीवार – रविवारनक्षत्र – हस्त (११:४२ नं.) चित्रायोग – सौभाग्य (१४:४५ नं.) शोभनकरण – वणीज (०९:३४ नं.) भद्राचंद्र रास – कन्या (२४:४२ नं.तुळ)सूर्य रास – वृश्चिकगुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – भद्रा ०९.३४ ते २२.१५, श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज पुण्यतिथि,अमृतसिद्धियोग ११.४२ प.🟠विशेष- ज्येष्ठा नक्षत्राबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घ्या खालील युट्युब लिंक वर-https://youtu.be/ZSXwsqcHCts?si=7nY-dyKMhCBvpaae👉 शुभाशुभ दिवस - ०९:३४ प. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - दशमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – सूर्यमंडल स्तोत्राचे पठण व ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस माणिक, गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ, सुवर्ण, तांबें, रक्तचंदन, कमळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , कर्क , कन्या , वृश्चिक , धनु , मीन — या राशींना २४:४२ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , वृषभ , सिंह , तुळ , धनु , मकर — या राशींना २४:४२ नंतर (पुढील दिवस) चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.