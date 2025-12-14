Panchang 14 Decemebr 2025: आजच्या दिवशी सूर्यमंडल स्तोत्राचे पठण व ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

गौरव देशपांडे
Panchang 14 Decemebr 2025: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०२

☀ सूर्यास्त – १७:५६

🌞 चंद्रोदय – २६:५३

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५० ते ०७:०२

⭐ सायं संध्या – १७:५६ ते १९:०८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३४ ते १५:४५

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५६ ते २०:३३

⭐ निशीथ काळ – ००:०२ ते ००:५५

⭐ राहु काळ – १६:३४ ते १७:५६

⭐ यमघंट काळ – १२:२९ ते १३:५०

