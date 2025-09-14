संस्कृती

Panchang 14 September 2025: आजच्या दिवशी आदित्य हृदय स्तोत्र पठण व ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 14 September 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
गौरव देशपांडे
What is the shubh muhurat on 14 September 2025 :

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२५

☀ सूर्यास्त – १८:३३

🌞 चंद्रोदय – २४:०१

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१३ ते ०६:२५

⭐ सायं संध्या – १८:३३ ते १९:४५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४१ ते १६:०७

⭐ प्रदोषकाळ – १८:३३ ते २०:५५

⭐ निशीथ काळ – ००:०५ ते ००:५२

⭐ राहु काळ – १७:०२ ते १८:३३

⭐ यमघंट काळ – १२:२९ ते १४:००

