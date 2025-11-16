संस्कृती

Panchang 16 November 2025: आजच्या दिवशी मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे

Panchang 16 November 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 16 November 2025:

Panchang 16 November 2025:

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:४५

☀ सूर्यास्त – १७:५३

🌞 चंद्रोदय – २८:०७

⭐ प्रात: संध्या – ०५:३३ ते ०६:४५

⭐ सायं संध्या – १७:५३ ते १९:०५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२५ ते १५:३९

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५३ ते २०:२७

⭐ निशीथ काळ – २३:५३ ते ००:४४

⭐ राहु काळ – १६:२९ ते १७:५३

⭐ यमघंट काळ – १२:१९ ते १३:४२

Loading content, please wait...
culture
Panchang
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com