What is the shubh muhurat on 16 October 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
Panchang 16 October 2025: आजच्या दिवशी सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र दान करावे
गौरव देशपांडे
What is the shubh muhurat on 16 October 2025:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:३१

☀ सूर्यास्त – १८:०७

🌞 चंद्रोदय – २६:५३

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१९ ते ०६:३१

⭐ सायं संध्या – १८:०७ ते १९:१९

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२८ ते १५:४७

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०७ ते २०:३५

⭐ निशीथ काळ – २३:५४ ते ००:४३

⭐ राहु काळ – १३:४६ ते १५:१३

⭐ यमघंट काळ – ०६:३१ ते ०७:५८

