Panchang 16 September 2025: आजच्या दिवशी ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 16 September 2025 :*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:२५☀ सूर्यास्त – १८:३१🌞 चंद्रोदय – २६:०६⭐ प्रात: संध्या – ०५:१३ ते ०६:२५⭐ सायं संध्या – १८:३१ ते १९:४३⭐ अपराण्हकाळ – १३:४० ते १६:०५⭐ प्रदोषकाळ – १८:३१ ते २०:५३⭐ निशीथ काळ – ००:०४ ते ००:५१⭐ राहु काळ – १५:२९ ते १७:००⭐ यमघंट काळ – ०९:२६ ते १०:५७.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १०:५७ ते १२:२८ 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:२८ ते १३:५८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:२९ ते १५:१७🌞 ग्रहमुखात आहुती – राहु (अशुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात🕉 शिववास – क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – भाद्रपदपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – दशमी (२५:५७ नं.)एकादशीवार – मंगळवारनक्षत्र – आर्द्रा (०८:३१ नं.)पुनर्वसूयोग – वरीयान ( २५:५३ नं.)परिघकरण – वणीज (१४:४५ नं.) भद्राचंद्र रास – मिथुन(रा.०१:५४ नं. कर्क)सूर्य रास – सिंहगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – भद्रा १४.४५ ते २५.५७, रवि कन्येत २५.३०, मु.४५, बृहत्संज्ञक, सौरशरदऋतु प्रारंभ, कन्येत सूर्य असताना महिनाभर केशकर्तन वर्ज्य, दशमी श्राद्ध, नारायण दशमी व्रत, यमघंट ०८.३१ प.👉विशेष-'नवरात्र घेऊन येते भरभराट' !!नवरात्र विषयक महत्त्वाची माहिती ऐका खालील youtube लिंक वर-https://youtu.be/LkJfYfArmdg?si=HgfQOzhYcjZ5ovsn©️पंचांगकर्ते पं. गौरव देशपांडे(पुणे)Ⓜ️ 7776816161👉 शुभाशुभ दिवस - अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - दशमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकठी पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – 'अं अंगारकाय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांबडे वस्त्र दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर — या राशींना रा.०१:५४ प. चंद्रबळ अनुकूल आहे .